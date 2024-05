Les différentes instances n’en sont qu’au stade des discussions. Mais la volonté semble partagée : les clubs corses pourraient évoluer en championnat régional d’Ile-de-France à compter de la saison prochaine. Explications.

Les joueurs de l’Île de Beauté seront-ils amenés la saison prochaine à faire le déplacement en région parisienne deux week-ends par mois ? À ce stade, difficile d’être affirmatif. Mais les discussions vont bon train entre les différentes parties prenantes. La genèse de ce projet est expliquée par le président de la Ligue Sud-Paca Sébastien Rizza : "La compétition Corse/continent entre les Ligues Corses et Sud-Paca perdure depuis de très nombreuses années. Mais aujourd’hui, les clubs de la Ligue Sud, et les clubs corses aussi je suppose, sont confrontés à des problématiques de coût de déplacement relativement importants. Et la grande majorité des clubs de la Ligue Sud souhaiterait se désengager de cette compétition."

Aussi, il y a une raison sportive à ce choix. En effet, les clubs corses avaient une dérogation pour ne pas avoir de réserve en Régionale 1. Un détail qui a son importance puisque les autres clubs engagés dans ce championnat régional avaient l’obligation d’en aligner une. "Les clubs du continent ont été particulièrement désavantagés sur ce point, précise le dirigeant. Trois équipes en moins dans le championnat réserve, ça enlève six matchs dans la saison. Et les présidents de club ont fait savoir leurs difficultés à conserver leur effectif sur la saison entière, avec des longues périodes sans match."

Cinq clubs concernés au total

C’est lors d’une réunion de bilan de fin de saison que les clubs se sont exprimé sur cette possibilité. Toutefois, Sébastien Rizza tient à rappeler : "C’est une décision qui doit être statutairement proposée aux clubs lors de l’assemblée générale. On ne peut pas du jour au lendemain arrêter purement et simplement un fonctionnement. Il y a une règle à respecter : il y a d’abord les clubs et leur volonté, ils l’ont exprimée, et le temps statutaire sera "l’AG" de fin de saison."

En ce qui concerne la "terre d’accueil" des clubs, c’est la Ligue Ile-de-France qui participe actuellement aux discussions avec la Ligue Corse et la fédération. On pourrait voir, dans les prochaines semaines, une table ronde proposée par la FFR à destination des acteurs concernés, en guise d’étape préliminaire à l’assemblée générale.

Pour rappel, les clubs en question sont au nombre de cinq : Balagne (dans la région de Calvi), Lucciana (banlieue de Bastia), Isula (Porto-Vecchio) en Régionale 1 ; Bastia et Ajaccio en Régionale 2. Mais le vide laissé dans la Ligue Sud ne devrait pas avoir d’impact, puisqu’on retrouverait une R1 à dix équipes grâce aux deux relégations de Fédérale 3, une montée minimum de R1 à F3 et les deux montées de R2 à R1. Mais tout ça n’est encore qu’une hypothèse…