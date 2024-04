L’Usap a remporté deux victoires en une, samedi, à Montpellier…

Il ne manquait que quelques degrés au thermomètre, la bande-son d’une banda et l’odeur des merguez pour que le tableau soit complet : quoi qu’il en soit, les phases finales du championnat 2023-2024 ont bel et bien débuté samedi 27 avril à Montpellier. Dès le début de l’après-midi, une impressionnante vague sang et or a déferlé sur la cité héraultaise. Combien étaient-ils ? Les 3 000 supporters attendus étaient sûrement 4 000 ou 5 000. Mais qu’importe le nombre tant qu’il y a l’ivresse. Elle était là, bien avant le coup d’envoi, avec l’arrivée sous les vivats et fumigènes du bus catalan suivi par la voiture du président Rivière arborant fièrement des drapeaux aux couleurs de chez lui. L’impression visuelle et sonore allait bien au-delà des chiffres et, à l’image de la finale de Pro D2 entre l’Usap et Biarritz dans cette même enceinte en juin 2021, Montpellier était Catalane. On ne pourra pas reprocher aux hôtes de ne pas avoir décuplé leurs efforts sur ce terrain-là aussi pour rivaliser : les plus fervents soutiens du MHR s’étaient parés de leurs plus beaux atouts, un tifo a été déployé, des feux d’artifice aux couleurs locales ont été tirés pour enfumer un mur sang et or à l’entrée des équipes…

Perpignan est inarrêtable ! L’Usap a remporté le bouillant duel face à Montpellier dans une ambiance de folie et entre pour la première fois de la saison dans le top 6.

Et comment ne pas mettre en avant la prestation du véritable 16e homme des Cistes, le speaker maison, qui n’a eu de cesse de rameuter le peuple bleu et blanc à grands coups de vociférations dans ce micro ? Ses efforts, à l’image de ceux de ses favoris, auront été bien vains. Rien ne remplace la confiance sur la pelouse. Comme rien n’égale la passion viscérale d’un club historique en dehors. Que l’on aime ou pas l’Usap, comment ne pas s’incliner devant une telle ferveur, la meilleure publicité que le Top 14 pouvait espérer ? Pour ça et pour avoir lancé les phases finales dès la fin avril, le peuple catalan mérite un grand coup de chapeau.