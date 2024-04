Au Matmut Stadium de Gerland, Lyon se montre une fois de plus redoutable. Surpris seulement une seule fois par le Stade français depuis le début de saison, le Lou a cette fois-ci dominé une Section paloise (38-20) pourtant en quête de points pour s’assurer une place dans le top 6. Les Lyonnais ont fait parler la poudre et s’imposent avec le bonus offensif, 6 essais à 3, emmenés par un grand Davit Niniashvili. Au contraire, Émilien Gailleton n’a pas été aussi flamboyant qu’à son habitude.

Les Tops

Davit Niniashvili

Quand l’un des chouchous de Gerland est aussi insaisissable, cela fait des dégâts dans les défenses adverses. L’arrière géorgien est si déroutant qu’Eliott Roudil a récolté un carton jaune en cherchant à le stopper (14e). Après une petite pause hors-terrain pour soigner un saignement consécutif au choc avec le Béarnais, Davit Niniashvili est revenu mettre à mal ses adversaires. Avec plusieurs relances à son actif. Sur l’une d’elles, il allonge une passe vers Damba Bamba qui lui remet. Affublé d’un bandeau, il file vers l’essai (31e). On retrouve l’arrière du Lou pour allonger la dernière passe vers Monty Ioane sur la troisième réalisation lyonnaise (39e).

Arno Botha

Le Sud-Africain a été très présent dès le début de match. Mis dans un intervalle par Romain Taofifenua, il s’offre la première percée (1ère), qu’il aurait toutefois pu mieux boucler qu’avec une passe approximative. Mais ensuite, il se montre actif dans le combat, réussissant notamment à venir coffrer Sam Whitelock (6e), à impacter la défense au près avant que le jeu ne rebondisse pour l’essai de Monty Ioane (39e), sauver son équipe d’un essai de Sam Whitelock en empêchant avec son comparse Liam Coltman le 2e ligne béarnais de pointer dans l’en-but (58e). Pour dans la foulée venir mettre ses mains dans le ruck et gratter une précieuse pénalité pour donner de l’air aux Rhodaniens (60e).

Mickaël Guillard

Le 3e ligne a été au four et au moulin dans cette partie. Souvent, on l’a vu asséner des tampons impactants pour l’attaque adverse. Également solide ballon en main comme à l’origine de l’essai de Monty Ioane (39e), le 3e ligne a aussi littéralement envoyé Joël Kpoku à l’essai en l’embarquant avec lui par le maillot derrière la ligne d’en-but (52e).

Les flops

Eliott Roudil

Mis en difficulté par l’insaisissable Davit Niniashvili, le centre Eliott Roudil a laissé son équipe à 14 contre 15 en début de partie (14e), permettant ainsi au Lou de lancer la machine dans ce match. Combattif, il a ensuite parfois été battu par des Lyonnais percutants au centre du terrain.

Emilien Gailleton

On l’a tellement mis dans les tops, qu’il ne nous en voudra peut-être pas de le placer dans la catégorie inverse ce samedi. On attend beaucoup de lui, mais le Béarnais n’a pas réussi à se montrer aussi tranchant que sur ses standards de la saison. Certes, Pau a peu cherché sa zone mais il a aussi eu du déchet au niveau défensif (3 plaquages manqués sur 4 tentés). En toute fin de partie, il glisse sur une offensive dans les 22 mètres du Lou. Et quelques instants plus tard, c’est le Lyonnais Alex Tchaptchet qui file marquer un essai en contre-attaque. Emilien Gailleton a toutefois une occasion en toute fin de partie mais il choisit de jouer au pied sur son déboulé et l’ovale file en ballon-mort.