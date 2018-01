Le Racing et le RCT sauvent la mise, Pau assure sa qualification... Nos 5 infos du week-end.

Un samedi noir en Champions Cup...

Les équipes françaises qui se déplaçaient ce week-end en Champions Cup n'ont pas été à la fête. C'est le moins que l'on puisse dire au vu des résultats enregistrés par les Rochelais, les Montpelliérains et les Clermontois. Pour les premiers, la défaite assortie du bonus défensif (20-13) en Ulster au terme d'un combat dantesque n'est pas rédhibitoire. La Rochelle, 16 pts colle à un point de la province nord-irlandaise (17 pts) et recevra les Harlequins lors du dernier match de poule. La mauvaise nouvelle venue du Kingspan Stadium vient plutôt de la blessure de l'ailier Gabriel Lacroix, touché à un genou et sorti après dix minutes de jeu.

Gabriel Lacroix (La Rochelle)Icon Sport

Du côté de Montpellier, le déplacement dans le sud-ouest de l'Angleterre et le Devon aura été bien plus pénible. Face au champion d'Angleterre en titre, impressionnant dans les séquences imprimées, les Héraultais ont pris l'eau de toutes parts, encaissant une lourde défaite (41-10). Les hommes de Vern Cotter n'ont plus leur destin en mains. La réception samedi prochain à l'Altrad Stadium du Leinster, leader et épouvantail de la poule sent la poudre.

Vern Cotter (Montpellier)Getty Images

Pour Clermont, auteur d'un sans-faute avant son déplacement à Northampton, il faudra patienter encore une semaine. Dans les Midlands, le finaliste de l'édition 2017 s'est fait surprendre par les coéquipiers de Dylan Hartley (34-21). Premiers de leur poule, les Auvergnats devront s'imposer à Marcel-Michelin face aux Ospreys pour s'assurer un quart de finale à domicile.

Avant un dimanche heureux

Si les clubs français ont mangé leur pain noir samedi, dimanche, il n'en fut rien. Toulon, le Racing 92 et Castres se sont imposés sur leurs terres. Pour les Castrais, la large victoire face à Leicester (39-0) permet aux Tarnais de garder un mince espoir de qualification. Il leur faudra gagner à Thomond Park par plus de sept points pour voir les quarts de finale et que dans le même temps le Racing 92 trébuche à Leicester. Pas une mince affaire.

Dans l'impératif de s'imposer et de prendre cinq points face au Benetton Trévise, Toulon n' a pas loupé le coche. Un succès (36-0) et la possibilité de disputer un "huitième de finale" dixit le demi d'ouverture Anthony Belleau à Llanelli samedi prochain. Ce match déterminera le sort des Varois dans la compétition.

Anthony Belleau (Toulon)Icon Sport

Il en sera de même pour le Racing 92 sur la pelouse de Leicester. Dans sa U Arena, les partenaires de Maxime Machenaud ont renversé la situation face au Munster (34-30). Deuxièmes de leur poule, à un point de la province de Limerick, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Pau prend la route des quarts

Avant la dernière journée et un déplacement sur la pelouse de Gloucester pour un match au sommet, Pau a déjà l'assurance de voir les quarts de finale de Challenge Cup. Au Hameau, les Béarnais se sont imposés facilement face aux Zebre italiens (42-14). Le match contre les "Cherry and White" sera décisif pour savoir si la Section paloise aura le privilège de recevoir un quart de finale.

Bayonne interrompt la dynamique montalbanaise

Il fallait bien que cela arrive un jour. Après huit succès d'affilée, Montauban est tombé sur un écueil du côté du Pays basque. Sur la pelouse inondée de Jean-Dauger, les partenaires de Jérôme Bosviel ont subi la loi des Bayonnais de Vincent Etcheto. Une défaite (20-5) qui n'empêche pas les Sapiacains de rester premiers au classement, quatre points devant Mont-de-Marsan. Après son match nul à Dax, l'Aviron remonte à la neuvième place.

Jerome BosvielIcon Sport

La folle remontée d’Albi

Après un début de saison difficile, les Albigeois ont trouvé les solutions et ont redressé la barre en Fédérale 1 Élite. Ce week-end, une nouvelle fois, Albi est sorti vainqueur de la rencontre face à Chambery (34 à 17). Si Provence Rugby est toujours largement en tête de cette poule 1, les Jaune et Noir peuvent espérer une fin de saison tonitruante. De plus qu'on sait aujourd'hui, à l'issue de la réunion des présidents des clubs de la poule d'Accession de la Fédérale, que seulement 5 clubs de la poule élite sont éligibles à la montée. Albi fait partie de ces équipes. Une bonne nouvelle de plus pour les Albigeois, qui se positionnent maintenant comme un sérieux prétendant à la Pro D2.