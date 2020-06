Cette semaine, on devrait en savoir plus sur le futur programme du XV de France à l’automne. Le président de la FFR, Bernard Laporte a pas mal consulté les clubs de Top 14 ces derniers jours afin de prêcher la bonne parole et expliciter les souhaits de fonctionnement de son sélectionneur Fabien Galthié. Mardi à Dublin, le conseil de World Rugby devrait acter la fenêtre automnale internationale 2020 qui irait du 12 octobre au 5 décembre inclus. 42 joueurs (comme durant le dernier 6 Nations) seraient sélectionnés par le staff du XV de France pour y disputer au maximum six rencontres.

Toutefois, il semble que la fédération et notamment son président, soient favorable à ce que les joueurs concernés par une éventuelle finale de Coupe d’Europe (le 17 octobre au Vélodrome de Marseille), puissent préparer et disputer le match avec leur club. D’autres parts, il pourrait être demandé à Fabien Galthié de ne pas conserver le même groupe pour l’intégralité de la période. Car cet automne, le Top 14 devra faire des concessions, et devrait publier prochainement un calendrier qui comporterait pas mal de doublons (entre quatre et six au total), ce qui fait grincer quelques dents chez ses présidents. Voilà pourquoi, selon nos informations, Laporte a multiplié les rendez-vous avec certains clubs concernés comme Toulouse ou le Stade français.

Finale le 5 décembre

Selon le calendrier préétabli, les Bleus disputeraient comme révélé dans ses colonnes, un premier match dit de préparation le 24 octobre vraisemblablement en France contre l’Ecosse ou peut-être le pays de Galles. Le weekend suivant, au Stade de France, ils affronteront l’Irlande pour leur dernier match du Tournoi 2020, celui reporté pour cause de crise du Covid 19. Le groupe France bénéficierait ensuite d’un weekend off (7 et 8 novembre), avant de se lancer dans une compétition montée pour combler le vide laissé par la non venue des Nations du Sud en Europe.

Selon nos informations, cette semaine, lors d’une réunion du board du Comité des Six Nations, le principe d’une compétition mêlant les équipes du Tournoi des 6 Nations, plus le Japon et les Fidjis a été acté. Les équipes seraient réparties en deux poules de quatre et s’affronteraient en match simple, les 14, 21 et 28 novembre. Puis les deux premiers de chaque poule se retrouveraient pour la "finale" le 5 décembre, les autres formations disputant aussi sur ce weekend, un match de classement. Quatre options d’opposition ont été travaillées, sur le principe que chaque pays européen recevrait durant la fenêtre internationale trois fois et se déplacerait deux fois. Si cette nouvelle compétition complexifie le calendrier de la prochaine saison, il rend terriblement excitant l’automne des Bleus !