18 novembre 2004 : premier essai chez les professionnels

Alors qu’il vient de fêter son dix-huitième anniversaire trois jours auparavant, Maxime Médard fait ses grands débuts avec le Stade toulousain le 18 novembre 2004. Titulaire au poste de deuxième centre, il inscrit son premier essai chez les professionnels dès la 5e minute de jeu. Il fera quatre apparitions lors de cette première saison mais ne connaîtra pas la victoire lors de ses trois titularisations.

Le premier essai de Maxime Médard sous les couleurs du Stade toulousain.Icon Sport

28 juin 2008 : un essai en finale du Top 14

Maxime Médard remporte son premier titre de champion de France, lui qui a pour l’instant soulevé le Bouclier de Brennus à cinq reprises. Mais, ce soir-là, face à Clermont, il inscrit un essai à l’heure de jeu qui permet aux Rouge et Noir de prendre le large au tableau d’affichage sur une incroyable offensive lancée sur une mêlée disputée dans les vingt-deux mètres stadistes.

15 novembre 2008 : premier essai en Bleu

Maxime Médard fait ses grands débuts en équipe de France lors de la tournée d’automne 2008. Titulaire face à l’Argentine à Marseille le 8 novembre, il inscrit son premier essai en Bleu une semaine plus tard lors de la confrontation face aux Pacific Islanders à Sochaux, marquant le cinquième et dernier essai tricolore lors de ce large succès (42-17).

Maxime Médard célèbre son premier essai avec les Bleus.Icon Sport

22 novembre 2008 : son seul coup de pied !

Pour sa troisième sélection, sa première au stade de France, Maxime Médard a rendez-vous avec l’Australie. Alors que les deux équipes sont dos à dos en début de seconde période (10-10), le jeune arrière du XV de France décide de tenter un drop alors qu’il se trouve quasiment sur la ligne médiane légèrement à gauche des poteaux. L’arbitre a besoin de l’arbitrage vidéo pour valider ce drop qui permet aux Bleus de reprendre l’avantage même si l’Australie finit par l’emporter (18-13). C’est jusqu’à présent le seul coup de pied réussi par Maxime Médard dans toute sa carrière.

13 juin 2009 : l’interception face aux Blacks

Le 13 juin 2009, Maxime Médard affronte pour la première fois de sa carrière les All Blacks. La rencontre a lieu à Dunedin. Les Bleus signent un exploit majuscule en s’imposant sur le score de 22 à 27. Alors que la France ne compte que trois petits points d’avance au moment d’aborder les dix dernières minutes, les Néo-Zélandais viennent d’entrer dans les quarante mètres tricolores. Maxime Médard intercepte et va marquer sous les poteaux. C’est toujours la dernière victoire française en Nouvelle-Zélande.

Maxime Médard lors de son interception face aux All Blacks en juin 2009.Icon Sport

7 mai 2011 : meilleur marqueur du Top 14

Lors de la dernière journée de la phase régulière, le Stade toulousain reçoit Clermont au Stadium de Toulouse. Maxime Médard inscrit son quinzième essai de la saison et permet ainsi aux siens de l’emporter (15-6) et de terminer à la première place. Il termine meilleur marqueur du Top 14 devant Yoann Huget alors à Bayonne. Avec trois essais marqués en Coupe d’Europe mais aussi trois en équipe de France, Maxime Médard réalise sa meilleure saison en termes d’essais marqués.

8 octobre 2011 : un essai en Coupe du monde

Les Bleus se sont miraculeusement qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde malgré deux défaites lors de la phase de poule face à la Nouvelle-Zélande et face au Tonga. En quart de finale, la France arrive avec des valises de doutes face à l’Angleterre. Mais les Bleus réussissent une incroyable première mi-temps et Maxime Médard inscrit le deuxième essai tricolore sur une remise intérieur d’Alexis Palisson. Son seul essai en Coupe du monde.

Le seul essai de Maxime Médard en Coupe du monde.Icon Sport

13 octobre 2018 : un incroyable sauvetage

Pour son retour en Coupe d’Europe après une année en Challenge Cup, le Stade toulousain débute cette campagne sur la pelouse de Bath. Les Rouge et Noir doivent s’imposer pour espérer puisqu’ils ont de sacrés clients dans leur poule avec les Wasps et le Leinster. Le Stade toulousain réalise une belle prestation mais à quatre minutes du coup de sifflet final, alors que son équipe ne compte que deux points de retard, l’Anglais Freddie Burns trouve une faille dans la défense toulousaine et file marquer l’essai de la victoire sous les poteaux. Mais Maxime Médard revient dans son et lui fait échapper le ballon. Toulouse s’impose et lance définitivement une saison qui sera exceptionnelle.

Le sauvetage de Maxime Médard en Coupe d'Europe sur la pelouse de Bath.Icon Sport

17 août 2019 : ses derniers essais en Bleu

Maxime Médard fait partie du groupe France qui prépare la Coupe du monde au Japon. Il est titulaire pour le premier match de préparation face à l’Écosse à Nice. Il marque un doublé. Ce sont ses deux derniers essais en Bleu, mais il confirme ce jour-là qu’il est bien l’arrière titulaire de l’équipe de France lors de l’aventure japonaise. Maxime Médard a inscrit quatorze essais en soixante-trois sélections.

20 mars 2022 : 90e essai en championnat

Lors du match en retard contre Montpellier comptant pour la 15e journée du Top 14, Maxime Médard porte son total d’essais marqués en championnat à 90 ! Un essai déterminant alors que le Stade toulousain devait batailler dans une période de doublon pour rester au contact du groupe de tête. Maxime Médard est le quatrième meilleur marqueur de l’histoire du championnat derrière Vincent Clerc (101), Laurent Arbo (100) et Aurélien Rougerie (96).