Marcel-Deflandre à guichets fermés

Le chiffre a de quoi impressionner. Ce jeudi soir (20h), les champions d'Europe rochelais joueront dans un stade Marcel-Deflandre à guichets fermés, même si leur première rencontre de la saison n'est qu'amicale. 16 000 supporters jaune et noir seront en effet présents dans l'enceinte maritime, pour voir leur équipe entrer en lice face au Stade français Paris, à plus d'une semaine de la reprise du championnat. Dans sa communication, le club de La Rochelle avance "un record pour un match de pré-saison".

Ollivon de retour avec Toulon

Après avoir assuré le capitanat lors de la tournée du XV de France au Japon en juillet dernier, le troisième ligne Charles Ollivon est bien de retour avec le RCT. Ce jeudi, à 19h30, il sera titulaire face au Stade toulousain, aux côtés de Cornell du Preez et Sergio Parisse. Là aussi, le Basque d'origine occupera le rôle de capitaine. Il espère remettre son équipe sur les bons rails, la formation rouge et noir s'étant largement inclinée vendredi dernier face au CA Brive, pour son premier match de préparation de la saison.

Toulouse entre en lice avec ses stars

Les Toulousains disputeront ce jeudi soir leur unique match amical de l'été, face au Rugby club toulonnais, qu'ils avaient déjà affronté en 2021. Sur la pelouse de Mayol, les hommes d'Ugo Mola compteront dans leurs rangs une grande partie de leurs stars. On note notamment les présences d'Antoine Dupont, Julien Marchand, Romain Ntamack, Anthony Jelonch, ou encore Thomas Ramos. Les recrues Paul Graou, Alexandre Roumat, Pierre-Louis Barassi, Ange Capuozzo et Melvyn Jaminet disputeront également leurs premières minutes en rouge et noir, sur le pré varois.