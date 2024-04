Clermont accueille le Stade français (samedi, 21h05) dans un contexte tendu après sa déroute à Bordeaux-Bègles. Pour Marcos Kremer, la réception des Parisiens est plus vitale que jamais alors que Christophe Urios estime que la rencontre sera "un moment de vérité" pour son groupe.

Quelle ASM verra-t-on ce samedi, face au Stade français ? L’équipe conquérante, assoiffée d’essais et de charges dévastatrices, aperçue face à l’Ulster, ou un groupe sans vitalité et amorphe, en témoigne sa dernière sortie à Bordeaux-Bègles. Il semble que les Auvergnats n’aient pas vraiment le choix de se retrousser les manches à quelques heures de recevoir le leader parisien. De retour sur la pelouse du Michelin pour la première fois depuis deux mois (réception de Toulouse), Marcos Kremer s’est avancé avec calme et motivation pour préparer le duel face à ses anciens coéquipiers. "On va jouer contre la meilleure équipe du Top 14, mais nous nous sommes très bien préparés à cette rencontre. On a besoin de se retrouver comme une équipe, et comme des amis. Mais on est tranquille, le Stade français est premier, par contre tout est possible dans ce championnat. On est conscient de notre classement. Et si on perd, on sera à une place un peu catastrophique" analyse le puissant troisième ligne.

Remplaçant en Gironde, le Puma sera bien titulaire contre son ancien club. Exemplaire dans le combat depuis son arrivée en Auvergne, Marcos Kremer devrait encore monter le curseur contre les Soldats Roses. "Jouer le Stade français est spécial pour moi ! C’est le club qui m’a permis d’arriver en Europe, je ne suis pas surpris de leur saison, je suis content pour eux, mais j’avais à cœur de jouer avec Clermont contre eux ce samedi !"

Top 14 - Marcos Kremer (Clermont) avait joué l'intégralité du match aller, face au Stade français. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Kremer et ses coéquipiers seraient d’ailleurs bien inspirés de retrouver les vertus du match aller, où ils étaient à deux minutes d’obtenir un succès de prestige à Jean-Bouin (match nul 14-14). Une rencontre qui était justement intervenue après un revers frustrant… face à Bordeaux-Bègles. "On était dans une dimension où on ne voulait rien céder, et on aurait dû gagner le match à Paris. Mais à cause d’un moment d’égarement on avait fait match nul, donc on sera prêts demain, je suis confiant " motive Christophe Urios. Mais du haut de son poste de manager, le boss clermontois préfère tempérer les propos de l’Argentin tout en évacuant cette pression inconfortable lié au classement des Jaunards avant la 22ème journée, qui pointent à la onzième place, à quatre points de Montpellier. "Je ne me mens pas, ni à personne sur le classement. On n’est pas très bien en bas, ni en haut, on est un peu au milieu, mais ce qui est important pour moi est de préparer au mieux l’équipe. C’est ce qui m’excite, nous sommes dans un moment de vérité !" sourit Urios.

"Je sens le groupe mobilisé, il y a une espèce d’odeur de sang qui tourne autour de ce match, mais quand on aime la compétition, c’est chouette ! Ce n’est pas un match à la vie à la mort, c’est un moment de vérité. Quand je lis que Clermont est un empire en péril, qu’il n’y a pas de leaders etc. c’est un match idéal pour montrer qui nous sommes ! On nous crache dessus, on ne nous respecte pas, on ne fait pas peur, donc on devra montrer ce qu’on sait faire demain...". Le rendez-vous est pris à 21h07, précisément.