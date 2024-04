Avant de partir en Argentine pour leur tournée estivale de l’année 2024, les Bleus défieront un XV Mondial le 22 juin. Dans cette sélection figurera le demi d’ouverture anglais Owen Farrell.

Sur le chemin entre Marcoussis et l’Argentine, il y a Bilbao. Avant de partir en Amérique du Sud défier les Pumas et l’Uruguay, les Bleus s’arrêteront dans le Pays Basque, le 22 juin, pour défier un XV Mondial. Dans cette sélection dirigée par Ian Foster et Patrice Collazo, il y aura Camille Lopez, Maxime Machenaud, Semi Radradra et les deux frères Vunipola, Billy et Mako. Owen Farrell a donné son accord pour jouer à leurs côtés.

“C’est la première fois que je suis invité à jouer pour une équipe comme le World XV, s’est réjoui le demi d’ouverture via un communiqué de presse des organisateurs. Je vais retrouver des gars contre lesquels je m’aligne habituellement en club ou en sélection, comme Semi Radradra, Camille Lopez, Maxime Machenaud, mais dans un environnement un peu moins pressurisé. C’est quelque chose que j’attends avec impatience.” C’est aussi une histoire familiale pour le futur joueur du Racing 92 : "Mon père a joué pour le World XV en 2006. Le fait de se rassembler avec ces joueurs internationaux dans cette ambiance promet une semaine inoubliable. Je m’attends à une belle expérience au niveau personnel."

Ian Foster satisfait

Les coachs de cette sélection n’ont évidemment pas caché leur joie de pouvoir compter sur la présence d’un joueur de la trempe de l’Anglais. “Owen est un leader charismatique du rugby mondial à travers ses performances exceptionnelles sur et en dehors du terrain, a déclaré Ian Foster, ancien sélectionneur des Blacks. Sa présence dans le camp du World XV cette semaine ne changera rien à ça, et je suis sûr qu’il sera l’un des principaux leaders pour donner le ton, poser les bases à l’entraînement et également le jour du match.” Pour le retour du rugby international à San Mames, enceinte des finales de coupe d’Europe de rugby 2018, les Basques verront du beau monde !