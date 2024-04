Ce vendredi, le président du Stade toulousain Didier Lacroix a convié la presse pour aborder les sujets chauds de la fin de saison des Rouge et Noir et faire un premier point de l’avancement du projet du nouveau stade Ernest-Wallon, espéré pour 2028.

L’engouement pour la demi-finale de Champions Cup à domicile, Stade toulousain – Harlequins

La perspective de retrouver une demi-finale européenne à domicile le 5 mai prochain a déchaîné les foules à Toulouse. Les chiffres de la billetterie sont affolants : un pic de 60 000 connexions instantanées a été enregistré sur le site de la billetterie et… 800 000 demandes de connexion ! "Je ne sais pas quelle est la taille du stade dont nous aurions eu besoin pour satisfaire tout le monde. à la veille d’un match comme celui-là, nous sommes presque sans limite. Nous sommes très fiers d’être le dernier club français toujours en lice dans cette compétition. On s’attend à une rencontre particulièrement animée contre ces Anglais qui ont causé bien des misères à nos amis de l’UBB. J’espère que le temps sera de la partie", a commenté Didier Lacroix.

Le dernier match de Top 14 à domicile de la saison contre La Rochelle se fera au Stadium et sans doute à guichets fermés

Didier Lacroix a profité de ce point presse pour annoncer que le dernier match de la saison en Top 14 se jouerait au Stadium. La venue de La Rochelle sera très probablement à guichets fermés, si l’on en croit les premiers chiffres récoltés par le président du Stade toulousain (13 000 demandes de places ont déjà été formulées). Si ce guichet fermé venait à se confirmer, le Stade toulousain aurait réussi à remplir à 100 % son enceinte lors de chacun de ses treize matchs à domicile de la saison. Les matchs contre le Racing 92 et le Stade français sont d’ores et déjà complets.

Objectif phase finale dans les deux compétitions

A cette heure, le président du Stade toulousain n’a pas d’autres objectifs sportifs que de voir son club qualifié en phase finale pour les deux tableaux dans lesquels il est toujours engagé. C’est déjà gagné pour la Champions Cup dont le club toulousain disputera la demi-finale la semaine prochaine contre les Harlequins. Il reste à valider la présence dans le tableau final du Top 14.

Ouverture de la prochaine campagne d’abonnement

Didier Lacroix est formel. Pour être sûr d’assister aux matchs d’une éventuelle phase finale 2025, il ne faudra pas tarder à s’abonner. Le club toulousain ouvrira sa campagne d’abonnement 2024-2025 dès la semaine prochaine. "La semaine prochaine, on va ouvrir notre abonnement pour la saison 2024-2025. C’est le rempart, le joker, pour avoir le sésame pour s’offrir les phases finales. En étant abonné, on est sûr d’être servi. S’abonner, c’est l’occasion d’avoir au printemps 2025 les portes ouvertes."

Les autres événements prévus à Ernest-Wallon

Si le Stade Ernest-Wallon reste 60 % du temps occupé par le Stade toulousain, il n’en reste pas moins un lieu qui vit et qui reste ouvert aux autres événements et aux collectivités locales. "Le stade va accueillir beaucoup d’autres événements. Nous aurons la phase finale d’Elite 1 féminine le 1er juin ; les finales de Pro D2 le 8 juin. On veut prendre date avec la Ligue d’Occitanie, avec laquelle on organise l’événement. Le stade vit et se porte bien", a détaillé le patron du club rouge et noir.

Pas de Super Sevens à Toulouse mais à Madrid

Didier Lacroix a annoncé que le club avait candidaté auprès de World Rugby pour que Toulouse soit une étape du Super Sevens. Malheureusement, les deux parties n’ont pas pu trouver d’accord et l’étape toulousaine sera remplacée par une étape à Madrid le 2 juin. Une étape à laquelle pourrait éventuellement participer Antoine Dupont même si rien n’est décidé à cette heure.

Projet d’agrandissement d’Ernest-Wallon

Didier Lacroix n’est pas prêt d’annoncer les contours définitifs du projet du nouvel Ernest-Wallon. Il espère pouvoir le faire à la sortie de l’été 2024. "J’espère un effet d’annnce concret à la rentrée 2024. En poussant la réflexion et une avancée lors de l’été 2024", a déclaré l’ancien troisième ligne. Le nouveau stade serait espéré à l’horizon 2028 sur un calendrier plus ou moins calqué sur le chantier du métro, dont l’apport sera capital pour désengorger l’accès au stade. "Il faut voir aussi comment le quartier va se réorganiser. Cette enceinte ne pourra pas naître sans l’arrivée du métro. C’est ce qui nous permettra d’avoir un stade de meilleure capacité avec une fluidité acceptable. On va se phaser avec l’arrivée du métro. On a la chance d’entretenir un sentiment d’affection avec les habitants du quartier. Mais si on multiplie les événements "hors Stade Toulousain", leur tolérance sera moindre. Nous avons besoin d’autres aménagements, côté parkings aussi, pour que le quartier accepte tout ça. Le projet entraîne une vraie rénovation de quartier."

Dans sa vision du projet, Didier Lacroix espère un stade de 25 000 personne, "plus ou moins dix pourcents". Un stade qui pourrait avoir recours au naming. "Il n’est pas impossible que nous ayons recours au naming. Mais c’est une discussion, l’Association des Amis du Stade et l’Association auront plus que leur mot à dire, ils sont les propriétaires des murs. Je ne crois pas au namig quand il arrive après la construction d’un stade. Mais c’est loin de ce qu’on veut faire, qui serait un vrai pôle, sportif mais aussi sport et santé. Avec une vie de quartier autour. Il y a 30 ans, un stade ne servait qu’à accueillir un match. Aujourd’hui, c’est un lieu de vie, on doit y trouver des services".