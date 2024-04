Pour tenter d’accrocher sa première victoire de l’année, l’équipe de l’Ain devra livrer un match complet.

Il y a le résultat. Il y a aussi la manière. Dans le camp oyonnaxien l’un comme l’autre ont eu du mal à passer après la confrontation avec le Racing 92. "Nous avons craqué", résume Joe El Abd pour expliquer l’issue d’une confrontation durant laquelle les Oyomen rivalisèrent longtemps avec les Racingmen mais aussi l’ampleur du score, creusée durant le dernier tiers de la rencontre. Et c’est là que la bat blesse. Être si près à un moment de la rencontre et si loin au final laisse un goût amer. "Nous prenons un essai suite à une énorme percée de Gaël Fickou, mais dans les minutes qui suivent nous sommes capables de répliquer par un très bel essai. Le problème est qu’en commettant une faute sanctionnée d’un carton jaune nous ne validons pas cet essai et qu’au contraire nous nous fragilisons parce qu’à partir de ce moment-là, nous n’avons pas su remettre de l’ordre dans notre jeu en nous recentrant autour de nos leaders", poursuit le manager aindinois.

Retrouver le goût de la victoire

Samedi, après le match, il avait évoqué l’un des traits qui caractérisent les Oyomen, la fierté "nous ne pouvons pas être fiers de ce que nous avons fait durant les vingt dernières minutes". Lors de la reprise de l’entrainement la thématique s’est à nouveau invitée à l’ordre du jour. "Mardi, à la fin de la journée nous pouvions être satisfaits de notre travail et nous avons poursuivi sur les mêmes bases", révèle Joe El Abd en évoquant la règle qui a été fixée à ses joueurs : "Castres vient de réaliser un bon match contre La Rochelle et s’est replacé dans la course à la qualification. Face à cette équipe nous aurons besoin d’être à notre meilleur niveau et surtout de l’être d’un bout à l’autre de la rencontre."

L’attente se fait révélatrice du double défi qui se présente aux Oyomen. Le premier découle de l’objectif qu’ils ont eux-mêmes voulu se fixer pour cette fin de saison, sans autre forme de calcul : "Nous voulons retrouver le goût de la victoire." Le second relève de l’analyse de la lourde défaite essuyée face aux Racingmen. "Après une telle défaite il faut trouver le pourquoi pour repartir de l’avant. Notre identité de jeu est claire, mais il est nécessaire d’en respecter le processus. Contre le Racing nous l’avons fait pendant une heure avant de perdre totalement le sens du collectif. C’est là dessus que nous avons travaillé, pour remettre les choses dans l’ordre, pour parler de processus plutôt que de résultat, pour retrouver notre cohésion, pour prendre du plaisir ensemble", explique Joe El Abd.

Les deux défis qui se présentent aux Oyomen sont indissociables, de la réussite de l’un dépendra celle de l’autre, en mettant les choses dans l’ordre.