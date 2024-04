Le Top 14 entame son sprint final avec cette 22e journée. Il ne reste plus que cinq matchs à jouer et le suspens est à son paroxysme à tous les étages. L’USAP serait bien tenté de réaliser le gros coup du week-end en s’imposant à Montpellier, tandis que le Stade Français pourrait chuter à Clermont, permettant au Stade Toulousain de grappiller des points. Voici nos pronostics de cette 22e journée.

Toulouse – Racing 92 (samedi, 15h)

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, Toulousains et Franciliens s’affrontent. Les deux premiers opus avaient accouché d’une victoire des Rouge et Noir. Si le Racing 92 arrive avec de grosses intentions et une équipe très différente, fort de la présence de Nolann Le Garrec, le Stade Toulousain voudra, avant une demi-finale de Champions Cup face aux Harlequins, faire le plein de confiance et assurer sa place dans les deux premiers. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont invaincus à domicile depuis le début de la saison et comptent bien conserver cette statistique.

Notre pronostic : victoire de Toulouse



Bayonne – Bordeaux-Bègles (samedi, 17h)

Après être passés complètement à côté de leur seconde période à Jean-Bouin samedi dernier, les Bayonnais retrouvent Jean-Dauger pour affronter l’UBB, avec l’envie d’amasser les points pour assurer leur maintien. Les hommes de Yannick Bru sont, eux, en plein dans la course au top 6 et ont facilement disposé des Clermontois. Ils cherchent désormais un très gros coup à l’extérieur. Mettre fin à l’interminable invincibilité des Bayonnais à Jean Dauger en serait un.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour l’UBB



Oyonnax – Castres (samedi, 17h)

Oyonnax a enchaîné samedi face au Racing 92, un dixième match sans victoire. Ils n’ont plus gagné depuis le 29 décembre 2023. Face à Castres, ils tenteront une nouvelle fois de mettre fin à cette triste série. En face, les coéquipiers de Mathieu Babillot sont, malgré une mauvaise passe, toujours dans la course à la phase finale. Il faut engranger des points à l’extérieur pour avoir un espoir, et l’occasion est rêvée.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Oyonnax



Lyon – Pau (samedi, 17h)

Le LOU est en grand danger. Baptiste Couilloud et ses coéquipiers ont été giflés à Perpignan le week-end dernier, et la menace d’une place de barragiste se fait de plus en plus pesante. Il leur faut à tout prix ne pas perdre à domicile. En face, les Palois (7eme avant la rencontre) se sont sortis du piège montpelliérain et souhaitent regarder vers le haut. Une victoire à Lyon ce week-end leur permettrait de rester au contact du top 6.

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour Lyon



Montpellier – Perpignan (samedi, 17h)

C’est le match le plus attendu du week-end. D’abord car c’est un derby, mais surtout pour tout ce qu’il s’est passé en amont. Perpignan surfe sur une excellente dynamique et peut même croire à une qualification. Elle passera certainement par un gros coup au GGL Stadium samedi. De son côté, Montpellier n’a plus le droit à l’erreur et une défaite compromettrait fortement la fin de saison des Cistes.

Notre pronostic : victoire de Perpignan, bonus défensif pour Montpellier



Clermont – Stade français (samedi, 17h)

Clermont non plus n’a plus le droit à l’erreur. Les Clermontois qui visaient le top 6 sont condamnés, aujourd’hui, à jouer le maintien. Après avoir pris une raclée à Bordeaux dans un match insipide de leur côté, la réception du leader parisien pourrait être le bon moment pour repartir sur une meilleure dynamique. En face, les Parisiens semblent, eux, intouchables ces derniers temps. Une victoire à Clermont ce samedi leur assurerait presque une place de leader définitive.

Notre pronostic : victoire de Clermont





La Rochelle – Toulon (dimanche, 21h)

La Rochelle est passée tout proche d’une victoire à Castres le week-end dernier. À domicile, les hommes de Ronan O’Gara doivent engranger des points en vue d’une qualification pour les barrages, qui est loin d’être assurée. Les Toulonnais sont eux difficilement sortis du piège toulousain au Vélodrome et pourraient faire tourner au stade Marcel Deflandre avant deux matchs face à Lyon et Oyonnax où il faudra faire un carton plein.

Notre pronostic : victoire bonifiée de La Rochelle