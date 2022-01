Ses prises de parole sont toujours attendues et rarement décevantes. Christoph Urios, qui ne cache pas un attrait au moins aussi fort pour le management des hommes que pour les choses tactiques du rugby, s'est confié en longueur, ce lundi, dans les colonnes de Midi Olympique. L'occasion, d'abord, de revenir sur les raisons de sa prolongation en Gironde (2025). "Moi, j’ai besoin de vibrer pour avancer, sinon je suis nul. […] Mais je n’avais pas d’alternative. Je ne regardais pas ce qui se passait à côté, je ne préparais pas de plan B. Je ne serais jamais allé voir Laurent (Marti) en lui disant : "à Saint-étienne on me donne tant. Toi, tu me donnes tant. Qu’est-ce qu’on fait ?" Je ne marche pas comme ça. Je ne voulais pas que mon agent discute avec d’autres clubs dans le dos de Laurent."

"J’ai rarement eu un groupe aussi fort humainement..."

Finalement resté à l'UBB, Christophe Urios semble attendre avec délectation les défis qui l'attendent désormais. Dont celui, majeur, d'offrir un premier titre au jeune club bordelo-bèglais. "C’est la définition du rebelle, à l’aise avec l’inconfort. J’adore la citation de John Fitzgerald Kennedy : "Quand c’est dur, ce sont les durs qui avancent." C’est la vérité du Top 14. C’est là que l’on voit les vrais mecs. […] Cette année, on ne recrute pas de joueur majeur mais on se retrouve premiers à la fin de la phase aller. Je suis fier de ça. Cela veut dire que le club avance. […] J’ai la chance d’entraîner un groupe qui vit vraiment dans la bonne humeur. En 20 ans d’entraînement de pro, j’ai rarement eu un groupe aussi fort humainement..."

Champions Cup - Christophe Urios (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

"J’ai peut-être fait des conneries avec UJ Seuteni, je n’ai pas su le garder"

Urios en a enfin profité pour revenir l'actualité chargée de son club sur le front des départs, des prolongations et du recrutement. Au rayon des départs, celui de Seuteni vers La Rochelle ? "C’est dur à entendre, parce que j’ai forcément une part de responsabilité et que j’ai peut-être fait des conneries avec UJ. Je n’ai pas su le garder. […] Mais ce sont les choix des gens ! Moi, je respecte leurs choix. Si je n’étais pas resté à Bordeaux, certains auraient dit qu’Urios est un con !" Ben Lam vers Montpellier ? "Le problème de Ben, c’est qu’on ne s’attendait pas à perdre UJ Seuteni. Ben devait donner une réponse immédiate, et on n’a pas pu le bloquer car on ne savait pas comment compenser le départ d’UJ qui, en plus d’être un grand joueur et d’être un super mec, est Jiff. On n’était pas sûr de pouvoir garder Ben, donc on ne pouvait pas le bloquer."

Pour compenser ses pertes, l'UBB s'active sur le marché des recrutements. Et prospecte du côté du Stade toulousain, notamment sur Zack Holmes et Antoine Miquel. "J’aurais aussi pu essayer de prendre Toto Dupont, mais il voulait re-signer pour 25 ans !" ponctue-t-il dans un rire, à l'évocation de la récente prolongation très longue durée du demi de mêlée toulousain (2027) qu'il avait eu sous ses ordres au Castres olympique (2015-2017).