Initialement, sept matchs devaient être joués ce week-end en Pro 14 mais la rencontre entre les Dragons de Newport et Benetton Trévise a été reporté à cause de la tempête Dennis.

Connacht 29 – 0 Cardiff Blues

Dans cette rencontre facilement dominée par les Irlandais du Connacht, un homme a réellement surnagé. Il s'agit du demi d'ouverture Jack Carty. Il a dirigé d'une main de maître la partie avec notamment un rôle important dans deux des quatre essais de son équipe. Des essais inscrits par Heffernan, Robb, Porche et Godwin. Sur ces tentatives de buts, il réalise également un honnête 4/5 face aux perches. Dans des conditions assez difficiles avec beaucoup de vent, les Cardiff Blues repartent "fanny" et réalisent une mauvaise opération en vue d'une qualification pour les quarts de finales.

Ospreys 26 – 24 Ulster

Enfin une victoire pour les Ospreys. Après une difficile série de sept défaites consécutives, les Gallois se sont imposés de justesse grâce à une pénalité à 5 minutes de la fin du match par Luke Price, face à l'Ulster, deuxième de la Conférence A. Les deux équipes ont mis beaucoup d'intensité et ont inscrit trois essais chacune. Malgré la victoire, les Ospreys restent derniers alors que l'Ulster occupe toujours sa deuxième place.

Scarlets 9 – 14 Edimbourg

Dans ce match de haut de tableau, Edimbourg s'est imposé sur le terrain des Scarlets grâce à deux essais de Van der Merwe et de Scott en première mi-temps. Le match a été marqué par des excellentes défenses. Cette victoire permet aux visiteurs de doubler les Scarlets au classement. Edimbourg est de retour en tête de la Conférence B.

Leinster 36 – 12 Cheetahs

Victoire bonifiée facilement obtenue par le Leinster qui reste invaincu et qui avec ce nouveau succès en est à 11 victoires en autant de matchs. Les Irlandais ont passé cinq essais, inscrits par Bent, Kelleher, Ruddock et un double de Connors. Les deux essais en fin de match de De Bruin et Davis permettent aux Sud-Africains de quelque peu sauver l'honneur.

Munster 68 – 3 Southern Kings

C'est le carton du week-end en Pro 14. Le Munster n'a fait qu'une bouchée des Southern Kings. Au total, les Sud-Africains ont encaissé dix essais, quatre en première mi-temps et six dans le second acte. Le troisième ligne centre Arno Botha s'est particulièrement distingué dans ce match en marquant un triplé.

Glasgow Warriors 56 – 24 Zebre

Les Écossais se sont facilement imposés et entretiennent l'espoir d'une qualification en quart de finale. Malmené dans le premier acte par des Italiens plein d'envie, Glasgow a fait la différence en deuxième mi-temps où ils inscrivent cinq essais. Une victoire qui ramène les Warriors à deux petits points des Cheetahs, troisième de la Conférence A.

Par Damien Souillé.