La victoire obtenue face à Castres, après une longue disette, ne fait que renforcer la volonté des Haut-Bugistes de lutter jusqu’au bout.

Que représente pour votre groupe cette première victoire en Top 14 en 2024 ?

Elle nous fait énormément de bien dans les têtes. Nous n’avons jamais rien lâché, nous avons continué à batailler malgré les résultats. Cette victoire récompense le travail acharné que nous avons toujours livré. Durant les six ou sept dernières semaines, nous avons bossé pour trouver des solutions. Nous allons savourer.

Comment avez-vous vécu cette suite de dix matchs sans victoire ?

Mentalement, cela a été difficile. Quand on s’investit à fond et que les résultats ne suivent pas, on se pose forcément des questions. Malgré tout, le groupe est resté uni et c’est cette cohésion qui nous a permis d’essayer de nous relever, match après match.



Ces questions concernaient votre jeu ?

Notre jeu, nous le connaissons par cœur. La question était de savoir ce que l’on pouvait mettre en plus quand ce que l’on maîtrise bien ne marche pas. Il fallait parvenir à se lâcher tout en continuant à mettre de l’énergie et de l’intensité dans le combat. Nous étions à la lutte mais dans ce championnat intense, tout se joue sur des détails et à la moindre faille, il faut courir après le score.

Peut-on considérer que la lourde défaite subie à domicile face au Racing 92 a constitué un déclic ?

Ce match a été le pire de notre saison. Jusqu’alors, à domicile, nous n’avions jamais perdu de plus de six points. Face au Racing, nous sommes parvenus à coller au score pendant près d’une heure mais nous n’avons pas mis les ingrédients nécessaires et nous l’avons payé cher.

Cette défaite a-t-elle conduit à modifier votre approche du match contre Castres ?

Nous avons préparé cette rencontre en parlant du jeu, de notre état d’esprit, de notre envie de nous battre ensemble. Nous avons la chance de posséder un groupe très uni et durant la semaine, nous avons participé à des activités de cohésion pour retrouver le liant qui nous avait fait défaut face au Racing dans les vingt dernières minutes.



Vous avez pourtant été malmenés en première période par les Castrais...

Nous avions choisi de jouer avec le vent mais nous avons eu du mal à gérer ce qui aurait pu être un avantage. Castres en a profité pour nous tenir sous pression, en envoyant du jeu, en cherchant à passer par les ailes. Notre essai en fin de première période nous a permis de serrer le score mais il a aussi apporté la démonstration que quand nous jouons, nous sommes en mesure de mettre en danger n’importe quelle équipe.



Que change cette victoire ?

Elle marque une étape importante à travers ce qu’elle représente dans l’engagement collectif. Nous n’avons rien lâché. Nous avons montré notre détermination.

Modifie-t-elle la vision sur la suite de la saison d’Oyonnax, revenu à neuf points de la treizième place ?

Il reste quatre rencontres à disputer. Nous n’allons rien changer à notre façon de faire. Nous les jouerons à fond. Malgré cette victoire, notre situation demeure compliquée… mais rien n’est impossible. Ces derniers matchs vont marquer la fin d’un cycle pour notre groupe, des joueurs vont quitter le club. Nous avons tous le même désir de continuer à partager des choses ensemble et avec notre public qui nous est resté fidèle. Comme nous, il ne lâche rien, cela fait partie de l’ADN d’Oyonnax..