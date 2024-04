Le succès retentissant de l’Usap chez le voisin montpelliérain, ce samedi (20-25), a été marqué par la vista de Tom Ecochard, l’impact de Posolo Tuilagi mais aussi les malheurs de Louis Carbonel et Bastien Chalureau, trop imprécis dans ce match décisif.

Les tops

Tom Ecochard

A 31 ans, Tom Ecochard n’a sûrement jamais été aussi fort. Entré en jeu prématurément à la place de Sadek Dehgmache, le demi de mêlée a fait preuve d’une vista précieuse pour permettre au collectif sang et or de renverser le rapport de force. Sa vision du jeu, sa capacité à mener ses avants et son sang-froid ont permis de bonifier la domination croissante des siens.

Posolo Tuilagi

Le deuxième ligne a été contenu et sanctionné en début de partie mais il est monté en puissance au fil des minutes et son impact a causé des ravages dans la défense héraultaise. Son nombre de défenseurs battus – six – parle à lui seul. En défense, il a été intraitable.

Perpignan est inarrêtable ! L’Usap a remporté le bouillant duel face à Montpellier dans une ambiance de folie et entre pour la première fois de la saison dans le top 6.

Le résumé de la rencontre -> https://t.co/c0DviM1z5g pic.twitter.com/jK1uv2Y67Y — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 27, 2024

Kélian Galletier

Le rendez-vous était spécial pour lui. Le flanker a été à la hauteur de l’événement d’entrée avec un gros plaquage. Sa technique et sa science du jeu ont été déterminantes à l’image de ce ballon volé à l’alignement héraultais (67e) sur ce qui ressemblait à une balle de match avant l’heure. Ses alter ego de la troisième ligne – le percutant Oviedo et l’hyperactif Sobela – ont été de précieux alliés.

Lucas Dubois

Les trois-quarts de l’Usap ne manquent ni de talent ni de caractère, à l’image de Lucas Dubois. L’ailier a été décisif à sa manière en grattant un ballon sur sa ligne à la fin de la première période. Il a récidivé en début de second acte et a été vif sur chacune de ses interventions à l’image de ce renvoi (64e) parfaitement exploité.

Les flops

Louis Carbonel

Pour tout ouvreur-buteur, les conditions du jour n’étaient pas optimales ce samedi à Montpellier avec un vent étourdissant. Mais au-delà des neuf points égarés face aux perches (dont une pénalité à 22 mètres face aux perches), Louis Carbonel a été trop peu inspiré dans ses prises de décision et dans son exécution. A l’image de cette tentative en solitaire coffrée par Lucas Dubois – malgré une bonne situation à jouer au large, en supériorité numérique – juste avant la pause.

Dans des conditions difficiles, Louis Carbonel a oublié neuf points au pied. Icon Sport - Alexandre Dimou

Bastien Chalureau

Le deuxième ligne s’est efforcé de mettre de l’impact – onze plaquages, tout de même - mais son bilan a été déficitaire, à l’arrivée. L’international a concédé trois pénalités dont une, dans le camp adverse, a amené à son exclusion temporaire (49e). Cet excès d’engagement a assurément été un des tournants de la partie, alors en faveur des locaux.