Dans le "Récit de l'intérieur", Kélian Galletier se livre sur son attachement au club catalan après la victoire usapiste. Le flanker catalan, originaire de l’Hérault, a également savouré le soutien apporté par le peuple perpignanais samedi.

"Quel public ! Comment voulez-vous ne pas communier avec eux ? Je le dis et je le répète : c’est le meilleur public de France et on le lui a rendu en gagnant. Nous sommes tous fiers de ça. Ils sont incroyables. En plus, c’était mon dernier match ici, à Montpellier… Avoir signé à l’Usap, c’est le meilleur choix de ma carrière, peu de gens ont la chance de vivre de tels moments. Que ce soit quand on rentre à l’échauffement, quand on marque, c’est tellement fort… J’invite les gens à venir à Aimé-Giral pour voir ce que c’est. Aujourd’hui (samedi, N.D.L.R.), c’était digne de cette ambiance incroyable. Les gens qui nous suivent se saignent pour nous encourager, nous sommes obligés de leur rendre. C’est tellement beau. Vous le savez, Montpellier reste ma ville natale, j’ai passé quinze ans dans ce club... Alors, il y a forcément des émotions contradictoires. Mais, en tant que compétiteur, j’ai toujours joué pour gagner. Et je me battrai jusqu’au bout pour défendre ce maillot. Il y a de l’émotion aujourd’hui, du fait qu’il y avait toute ma famille, mes amis également… Voilà, je me dis que je resterai sur une victoire à Montpellier."