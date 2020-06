Le Buzz

Alors jeune joueur des Hurricanes, le centre s'était gentiment vu prêter une voiture par Jonah Lomu pour pouvoir venir à l'entraînement. Mais comble de malheur, le All Black avait accroché le véhicule : "Cela m'a pris neuf mois pour lui avouer. J’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé sonner chez lui : "Je dois te dire quelque chose. J'ai eu un accident avec ta voiture", a raconté le All Black. Evidemment, son glorieux aîné ne lui en a pas tenu rigueur : "Il m’a répondu : "Mais non ce n’est rien !" Il m’a alors enlevé un sacré poids des épaules. J’aurais aimé lui en parler plus tôt. J'avais tellement d'amour pour Jonah. Il était l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire du rugby."