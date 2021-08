C'est une action rare dans le rugby d'aujourd'hui. Quand l'arrière de l'Afrique du Sud Willie Le Roux s'est plaint d'une morsure de la part de son vis-à-vis Stuart Hogg, personne n'a vraiment prêté attention. Mais ce dimanche, on peut retrouver sur les réseaux sociaux des images de cet incident circuler.

L'action se déroule à la 24e minute. A la réception d'une chandelle (il y en eut beaucoup dans ce match...), l'ailier Cheslin Kolbe, les yeux rivés sur le ballon, déséquilibre dangereusement Conor Murray dans les airs. Une échauffourée prend alors place entre les Springboks et les Lions britanniques et irlandais. Et c'est lors de cette altercation que Stuart Hogg aurait mordu Willie Le Roux.

L'Ecossais risque une lourde suspension si l'agression s'avère par des images plus nettes. Le dernier exemple marquant concerne l'ailier anglais Chris Ashton (34 ans, 44 sélections), qui avait été suspendu par la fédération anglaise pour une durée de treize semaines pour des faits similaires dans le championnat anglais.

La semaine entre les deux premiers tests avait déjà été marquée par les joutes verbales entre les staffs des deux sélections. Les supporters et médias sud-africains ne manquent pas de relayer l'affaire en ce dimanche et de pointer du doigt l'arbitre vidéo Marius Jonker. Cela promet une nouvelle semaine de guerre à distance...