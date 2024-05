Ce vendredi, lors de la victoire des Huricannes, 41-12, face aux Waratahs, le demi de mêlée international All Blacks, TJ Perenara, est devenu le meilleur marqueur de l’histoire du Super Rugby. Avec 63 unités, il dépasse désormais Julian Savea.

Il lui a fallu 3 semaines pour enfin être le seul détenteur du record. Le 13 avril dernier, TJ Perenara avait inscrit ses 61e et 62e essais lors de la victoire des siens face aux Chiefs, égalisant ainsi le record, à cette époque détenu par Julian Savea.

Ce vendredi matin, lors du match de la 11e journée de Super Rugby entre les Huricannes et les Waratahs (41-12), Perenara a dépassé l’ailier néo-zélandais. En concluant le festival offensif des Huricannes, à la 80e minute, en filou derrière ses avants, TJ Perenara a inscrit son 63e essai dans le Super Rugby. Le joueur aux 80 sélections avec les All Blacks devient ainsi le meilleur marqueur de l’histoire du championnat.

Vainqueur de la Coupe du monde en 2015, le demi de mêlée de 32 ans a remporté une fois le Super Rugby avec les Huricannes et apparaît cette saison en très grande forme. Lui et les siens poursuivent leur excellent début de saison (neuf victoires pour une défaite) et figurent toujours à la première place du championnat.