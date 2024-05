Les Harlequins semblent abonnés aux scores fleuves, à des matchs où ils encaissent beaucoup mais marquent énormément. Contre Toulouse, ce profil semble toujours très risqué. Mais les talents des Londoniens sont incontestables.

Suivre les Harlequins, c’est assister à une succession d’opérations portes ouvertes. Nous avions quitté les hommes de l’ouest londonien lors du quart de finale victorieux de Bordeaux, sur le score prolifique de 42 à 41 et six essais partout. Nous les avons retrouvés samedi dernier à Twickenham pour un autre score fleuve, 41 à 32 aux dépens de Northampton, le leader du championnat anglais. Six essais de plus donc pour les Harlequins, portés par un duo de centres en pleine forme, le Sud-Africain champion du monde André Esterhuizen et l’Anglais non international Luke Northmore.

Entre-temps, les Harlequins ont perdu à Sale mais en marquant 31 points (contre 37), dont cinq essais, ce qui leur a valu un double bonus. On résume, les Harlequins ont été capables de marquer dix-sept essais en trois matchs et en plus contre des formations ambitieuses, c’est donc une équipe très « champagne » qui sera sur la pelouse du Stadium dimanche à Toulouse. Les Louis Lynagh, Tyrone Green et bien sûr Marcus Smith complètent l’arsenal des voisins de Twickenham. La révélation de l’ouvreur Marcus Smith symbolise un nouvel âge d’or du club symbolisé par le titre de 2021, marqué par une demi-finale et une finale extraordinaires (43 à 36 face à Bristol puis 41 à 38 face à Exeter, le club est abonné aux scores orgiaques). Pour 2024, les « Quins » sont encore en course pour le dernier carré du championnat anglais.

Stephen Lewies : « Il faudra imposer notre jeu »

Ceci dit, à travers les époques, ce très vieux club a toujours renvoyé l’image d’un rugby rapide et aéré, il faut y apporter des nuances évidemment mais on a toujours aimé l’opposer à des écuries comme Leicester ou plus récemment les Saracens. On s’attend donc à une confrontation tout feu tout flamme face aux velléités du Stade toulousain. Des Toulousains qui affectionnent ce genre de match où le ballon vole de part et d’autre. Un style de match qui est censé leur profiter. Mais si l’on se remémore bien les péripéties du match de Bordeaux on a remarqué que les Harlequins ont fait la loi en mêlée et sur les ballons portés, points forts totalement inattendus. Ils sont dûs en grande partie au travail de l’ancien pilier gallois chevelu Adam Jones, membre du staff sous l’autorité d’un manager assez méconnu, l’Australien Billy Millard.

Mais le deuxième ligne et capitaine, le Sud-Africain Stephan Lewies a repoussé l’idée de commander des Harlequins devenus soudainement frileux pour jouer à Toulouse, même si c’est vrai, ils ont failli perdre à Bordeaux après avoir donné l’impression d’être supérieurs.

« Avec les Harlequins, nous voulons toujours essayer de jouer notre jeu et face à Toulouse, nous n’allons pas changer notre rugby. C’est impossible de changer de style de jeu d’une semaine sur l’autre. En fait, il va falloir imposer notre jeu et pas seulement contenir celui de Toulouse. Nous devons garder notre identité. Mais il est vrai qu’il va falloir être meilleurs en défense. »

Quant à l’ambiance du Stadium, elle ne fait pas peur aux Londoniens : « Pour être honnête, nous adorons jouer en France contre des grands publics. Contre Bordeaux par exemple, c’était fou. Ce fut certainement la meilleure ambiance que j’ai pu vivre dans ma carrière. Mais cela ne fait pas que donner de l’énergie à notre adversaire, ça nous aide aussi. »