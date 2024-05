Partie prenante des discussions entre sa Ligue, celle d’Ile-de-France et la fédération, le président corse Jean-Simon Savelli explique pourquoi les clubs corses pourraient quitter la Ligue Sud-Paca. Et il regrette cette hypothèse…

Nous avons appris ce jeudi qu’il y avait des discussions pour intégrer les clubs corses en Ligue Ile-de-France. Etait-ce une volonté commune ?

Non, pas du tout. La coopération dure depuis longtemps et s’est toujours bien passée avec la Ligue Sud-Paca. La fédération nous alloue une enveloppe pour les déplacements, et 3 000 € sont versés aux clubs qui viennent du continent pour jouer ici. De notre côté, le remboursement pour chaque club faisant le chemin inverse est de 2 300 €. Ce qui est un peu normal, car nous bénéficions d’un tarif préférentiel avec l’un des transporteurs.

C’est-à-dire ?

J’ai négocié avec Air Corsica, nous payons 101 € le billet d’avion aller-retour. Ce qui fait un total de 2 550 €, avec un remboursement grâce à l’enveloppe de la FFR de 2 300 €. Et j’ai négocié pour nos amis du continent l’ancien tarif résident corse pour qu’ils viennent ici. Au lieu de 350 € environ, ils payent entre 160 et 170 €. Ils ont donc, effectivement, un surplus à rajouter. Mais il faut savoir une chose : sur une poule de 12 comme c’est le cas aujourd’hui, ils viennent quatre fois mais nous y allons huit fois. On a aussi des frais d’autocars.

N’y a-t-il pas une solution plus « locale » ?

J’avais proposé à M. Rizza à l’époque (président de la Ligue Sud, N.D.L.R.), pour réaliser des économies, notamment pour les clubs du continent qui n’ont pas nos tarifs, de faire des poules de six qui permettraient moins de déplacements. Aussi, il faudrait qu’on puisse jouer ici et là aux abords des aéroports. Car on ne peut pas atterrir à Marseille et jouer à Manosque…

L’hypothèse de jouer à Paris élimine ce problème-là…

On me dit que les clubs du continent ne veulent plus jouer en Corse. Mais comment fait-on ? Du coup, on a regardé pour jouer dans une autre région. Et le plus simple, c’est d’aller jouer en Ile-de-France. Nos Ponettes y jouent déjà. En fait, il y a des avions tous les jours. Entre deux et trois vols. À Marseille, ça n’est pas le cas. Souvent, on prend le dernier avion du soir qui nous fait arriver à 2 ou 3 heures du matin. Et d’autre fois, les vols sont pleins donc nous sommes obligés de dormir sur place. De plus, de ce que je sais, la distance la plus lointaine, depuis Orly, est à moins d’une heure.

Malgré tout, vous semblez peu convaincu par cette hypothèse…

Nous serions contents de jouer en Ligue Sud car ce sont nos amis, contrairement à ce qu’on m’a dit, et ce vote de « tous les clubs » pour nous exclure. Je n’y crois pas. On a plaisir à jouer avec eux, on n’est pas là pour faire polémique mais pour jouer au rugby. Franchement, je n’ai pas envie de quitter la Ligue Sud. Ce sont comme nos cousins, nos plus proches voisins. Gamin, j’ai toujours joué avec les clubs de Paca. En tous les cas, c’est loin d’être fait, il faut d’abord regarder le coût du transport.

Y aura-t-il une table ronde à ce sujet avant le grand rendez-vous de l’assemblée générale ?

Je pense, oui. Mais encore une fois, nous avons des amis contrairement à ce qui m’a été répété. Maintenant, si les tarifs sont meilleurs pour la Ligue Sud, et que ça nous amène à jouer en Ile-de-France, on le fera. Actuellement, la FFR a autre chose à penser qu’augmenter l’enveloppe. À nous de négocier des tarifs et de voir ce qui est le mieux pour le rugby en Paca, en Ile-de-France et en Corse.