Ce week-end auront lieu les demi-finales de Challenge Cup et de Champions Cup. Le rugby français est représenté dans les deux compétitions, l’ASM Clermont affronte les Sharks de Durban samedi (13h30) en Challenge, tandis que le Stade toulousain affrontera les Harlequins dimanche (16h) en Champions.

Challenge Cup

Sharks – Clermont (samedi, 13h30)

L’objectif est clair pour Clermont : prendre du plaisir dans une saison plus que compliquée. Pour ça, il faudra se défaire de la redoutable franchise sud-africaine des Sharks de Durban. Les hommes de Chistophe Urios ont réalisé leur match référence en quart de finale en dominant l’Ulster 53-14, et peuvent donc aborder ce choc avec ambition. Malheureusement pour les Auvergnats ils devront faire sans son serial marqueur Alivereti Raka, auteur d’un triplé en championnat le week-end dernier, qui souffre d’une blessure au doigt. En face, les Sharks devraient aligner une armada de Springboks : Am, Mapimpi, Etzebeth, Koch, Mbonambi, Nche…

Notre pronostic : victoire de Clermont

Champions Cup

Stade toulousain – Harlequins (dimanche, 16h)

Si les hommes d’Ugo Mola, invaincus en Champions Cup, semblent être en mission pour décrocher une sixième étoile, ils devront faire face à un adversaire de taille en demi-finale. Les Harlequins, qui se sont imposés 41-42 à Chaban Delmas en quart de finale face à l’UBB, viendront au Stadium de Toulouse avec la ferme intention de jouer les trouble-fêtes. Les deux formations se sont déjà rencontrées en phase de poule avec une large victoire des Toulousains en terre londonienne (19-47).

A lire aussi : Entretien. Blair Kinghorn (Toulouse) : "J’ai sauté à pieds joints dans cette nouvelle aventure"

La donne a changé et les Harlequins arrivent en confiance à Toulouse pourtant le score pourrait bien s’envoler à nouveau. L’attaque rouge et noir affiche un standard d’au moins six essais par match en moyenne (40 essais en six rencontres) tandis que les Harlequins eux tablent sur au moins cinq essais par match en moyenne sur la compétition (32 essais).

Notre pronostic : victoire de Toulouse