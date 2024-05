XV de France universitaire : comme un goût de revanche pour les Bleus

Ce samedi à 17 heures, les Bleus de l’équipe de France universitaire auront rendez-vous à Coventry (Angleterre) pour le traditionnel Crunch ! Et les hommes de Jean-Henri Tubert et son staff ont une revanche à prendre…

L’heure est venue pour le XV de France universitaire de jouer son Crunch. Cette année il aura lieu à Coventry, une ville d’Angleterre située dans la région des Midlands de l’Ouest. Pour préparer ce nouveau rendez-vous les Bleus se sont retrouvés mercredi. Et comme toujours, l’équipe de France universitaire n’a que peu de temps pour se préparer alors il n’y avait pas une seconde à perdre ! À l’aéroport Jean-Henri Tubert et son staff ont distribué les dotations avant une première réunion pour mettre en place les grandes lignes du projet de jeu. Les Bleus ont ensuite voyagé jeudi matin avant de se retrouver sur le terrain l’après-midi même. Ce vendredi sonne donc comme l’ultime journée de préparation pour peaufiner les derniers détails avec un groupe constitué de onze joueurs déjà présents l’an passé. Jean-Henri Tubert, entraîneur de France U explique : "C’est bien d’avoir une ossature avec des joueurs qui ont déjà vécu ce type de rassemblement. On avance beaucoup plus vite et ces joueurs ont un rôle positif dans l’animation du jeu mais aussi dans la cohésion du groupe."

Il faut mettre de la vitesse dans le jeu

Un avantage considérable pour tenter de briser la série de deux défaites consécutives face aux Anglais… Pour rappel, l’an passé le XV de France universitaire s’était incliné (21-25) à Terrasson après un échec (15-16) en 2022 à Newcastle. Des défaites dans les derniers instants qui laissent un goût amer aux Bleus qui ont bien envie de prendre leur revanche : "On a évoqué les deux dernières défaites contre les Anglais. Il y a des joueurs qui ont vécu le match de l’année dernière et ils s’en souviennent bien. Ce sont nos meilleurs ennemis et on aimerait bien prendre notre revanche", assure l’entraîneur.

Pour y parvenir, le XV de France universitaire mise sur son "french flair". Jean-Henri Tubert affirme : "Il faudra être précis en conquête pour pouvoir imposer nos séquences offensives. Il faut mettre de la vitesse dans le jeu. On va jouer sur un synthétique donc ça favorise le jeu". Reste à voir si la météo le permettra car pour l’heure c’est plutôt "English weather"*, ironise l’entraîneur. Une chose est sûre, même si le ciel gris de l’Angleterre laisse tomber quelques gouttes de pluie, les Français semblent bien décidés à renouer avec la victoire !

* Météo anglaise.