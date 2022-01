Dimanche après-midi, le sélectionneur Fabien Galthié a donné les noms des quatorze joueurs amenés à compléter le groupe France afin de préparer le premier test du Tournoi des 6 Nations, prévu dimanche face à l'Italie. Comme attendu, le capitaine tricolore Antoine Dupont, touché par le Covid il y a une dizaine de jours et absent de la première liste du sélectionneur, fait son grand retour chez les Bleus, tout comme ses coéquipiers toulousains Cyril Baille, Romain Ntamack, François Cros, Anthony Jelonch ou Matthis Lebel. Le meilleur joueur de la planète étant rétabli, c'est donc le demi de mêlée de Mont-de-Marsan Léo Coly qui retourne en club et cède sa place au dit "Toto".

Parmi les retours prévisibles, on note également ceux de Matthieu Jalibert et Uini Atonio. Le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles, touché à la cuisse et absent du groupe initial, est aujourd'hui rétabli et prend la place de Léo Berdeu, quand Romain Ntamack pousse Louis Carbonel hors du squad ; le pilier rochelais, également indisponible pour la première semaine d'entraînement mais excellent pour son retour avec le Stade rochelais samedi après-midi, est même attendu comme un titulaire en puissance en ce début de Tournoi. Atonio prend numériquement la place dans le groupe France du Montpelliérain Mohamed Haouas.

Par ailleurs, la préparation au match face à l'Italie se fera sans Teddy Thomas : l'ailier du Racing 92, rappelé en sélection après de très bonnes performances en Champions Cup avec le club des Hauts-de-Seine, s'est malheureusement blessé aux ischio-jambiers lors d'un entraînement avec l'équipe de France, n'a pu affronter Toulouse ce week-end en championnat et doit donc céder sa place à son coéquipier Donovan Taofifenua, très en jambes face au Stade toulousain. Chez les talonneurs, le Castrais Gaëtan Barlot prend la place du Rochelais Pierre Bourgarit, actuellement quatrième dans la hiérarchie.

Les joueurs rappelés et la liste complète