Les Jaunards doivent repartir au combat après un match intense, mais perdu en demi-finale de Challenge Cup. En Catalogne, l’ASM sait qu’elle sera accueillie chaudement, et s’y prépare.

Vont-ils s’en relever ? Alors qu’ils avaient un pied et demi en finale de Challenge Cup, les Jaunards ont gâché une avance de treize points pour finalement s’incliner d’une longueur au terme d’un combat de tous les instants face aux Sharks. Comme en 2013, 2014, 2015 et 2017, l’ASM retrouve le Top 14 après un échec européen dans le dernier carré, dont trois finales. Certes, ce n’est "que" la Challenge Cup, mais au vu de la saison clermontoise, cette compétition excitait toute l’institution auvergnate depuis le mois de décembre. Alors, comment les Jaunards vont-ils vivre le retour à la normale, avec, en plus, un déplacement brûlant en terre catalane ?

En 2013, les protégés de Vern Cotter avaient sombré alors qu’en 2017, ceux d’Azéma s’étaient sublimés pour arracher un deuxième bouclier de Brennus. Sept ans plus tard, Clermont n’est plus en position de conquérir un troisième bout de bois, les Auvergnats doivent sceller leur destin en Top 14 avant de penser à une éventuelle huitième place, qui les qualifierait en Champions Cup. Pour l’heure, l’ASM doit afficher le même visage combatif à Perpignan. " Il faut se servir de cette frustration pour chercher à rebondir, s’améliorer et continuer d’avancer. La solution n’est pas de se regarder les pompes et de rester sur cette demi-finale perdue d’un point. La prochaine échéance : c’est Perpignan qui est sur une très bonne dynamique", détaille Frédéric Charrier, l’entraîneur des trois-quarts clermontois.

Sécher les larmes

Dans leur malheur, les Clermontois peuvent néanmoins trouver des raisons d’espérer. La plus éclatante d’entre elles réside dans la belle montée en régime de l’attaque clermontoise depuis un mois. Malgré un énorme trou d’air à Bordeaux, l’ASM a marqué 125 points en trois matchs (Ulster, Stade français, Sharks) avec une diversité étonnante. Avec et sans le duo Raka-Moala, la ligne offensive auvergnate s’est montrée séduisante et doit maintenant capitaliser sur les quatre dernières batailles restantes. "Ces progrès ne se sont pas faits du jour au lendemain. On essaie de s’améliorer chaque week-end. Il est évident que les matchs contre les Cheetahs et l’Ulster nous ont donné confiance en attaque. On veut aller vers ce rugby-là ! Le match contre le Stade français nous a aussi donné des garanties. On joue plus en confiance".