Pro D2 – Valence Romans et Aurillac font le spectacle dans un match sans enjeu

Pro D2 – Valence Romans déjà maintenu, un seul point à prendre pour Aurillac, autant dire que ce match ne présentait pas d’intérêt particulier au classement. Mais les acteurs du match n’ont pas hésité à beaucoup jouer et au final les Auvergnats s’imposent (36-41) dans un match à dix essais. Les deux équipes s’affronteront à nouveau la saison prochaine en Pro D2.

Valence Romans et Aurillac n’avaient pas d’enjeu au classement dans cette rencontre, et n’avaient donc rien à perdre. Les deux équipes ont donc passé leur match à attaquer, et cela se reflète au tableau d’affichage (36-41), où les visiteurs s’imposent. Aurillac grimpe donc à la 10ème place avant de conclure sa saison la semaine prochaine avec la réception de Montauban. Valence, déjà sauvé, se déplacera à Colomiers.

Les Valentinois marquent leur territoire

À peine le temps de se mettre en place en tribunes, que Valence Romans ouvrait le score. Les Damiers attaquaient la défense pour créer un déséquilibre, afin de créer de l’espace à Mosese Mawalu, qui marquait son 10ème essai de la saison (7-0, 6ème). L'ailier s’offrait un doublé peu après sur une action similaire, mais cette fois il devait crocheter un défenseur avant de marquer (12-0, 10ème). Une fois cette avance prise, Valence ralentissait un peu le rythme. Aurillac en profitait, à la suite d’un groupé pénétrant efficace. Palmier envoyait une passe sautée pour Bevia, qui marquait en coin (12-7, 16ème).

Pas d’inquiétude pour Valence, toujours dans le match. Après des fausses alertes, les Drômois menaçaient l’en-but adverse. Lhusero trouvait un espace pour marquer un vrai essai de demi de mêlée, entre les poteaux (19-7, 31ème). La réponse ne se faisait pas attendre. Minguillon concédait une pénalité bête, donnant une bonne touche aux visiteurs. Le maul n’allait pas au bout de l’action, mais le pick and go de Martial Rolland oui (19-14, 37ème). De quoi laisser les espoirs de victoire aux Auvergnats.

Aurillac vainqueur à l’usure

Valence commençait la deuxième période de la même manière que la première. Une bonne pénalité obtenue à 40 mètres, pour trouver la touche. Le maul formé par les avants était concrétisé par Dorian Pena (26-14, 44ème). Le talonneur se mettait à nouveau en évidence derrière, mais pour les mauvaises raisons. Aurillac obtenait plusieurs pénalités dans les 22m adverses, et marquait par un essai de pénalité, après que son maul a été écroulé sur la ligne par Pena (26-21, 50ème). À 15 contre 14, Aurillac plaçait un coup d’accélérateur.

Axel Bevia ne parvenait pas à aplatir son coup de pied à suivre, mais marquait son doublé sur l’action suivant, grâce à la vista de Palmier (29-28, 59ème). Cinq minutes plus tard, sur une touche bien placée, les Aurillacois faisaient à nouveau parler leurs trois-quarts. Combinaison au large, et Margarit marquait en coin (29-35, 65ème). Mawalu a cru donner la réponse de Valence avec un essai en contre, mais qui débouchait d’un en-avant volontaire d’un coéquipier. La pénalité permettait à Palmier de donner un avantage définitif à Aurillac. (29-38, 69ème). Et ce, malgré l’essai de Dupas après une bonne relance de Bouldoire (36-38, 72ème). Marc Palmier fermait la marque en passant une pénalité facile (80ème), et c’en était fini de cette rencontre spectaculaire. Première victoire à l’extérieur de la saison pour Aurillac, qui passe devant son adversaire du jour au classement.