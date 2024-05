Xavier Sadourny pourrait remplacer David Darricarrère et être le prochain entraîneur des trois-quarts du Castres olympique.

Un remplaçant tout trouvé ? Selon nos confrères de La Dépêche, le Castres olympique tiendrait le successeur de David Darricarrère. Pour rappel, le technicien est sur le départ pour rejoindre le CA Brive, dans le staff de Pierre-Henry Broncan. Pour le remplacer dans le Tarn, les dirigeants du CO auraient jeté leur dévolu sur Xavier Sadourny.

Le technicien était resté à Clermont, auprès des Crabos plus précisément, après avoir quitté le staff technique de l'équipe fanion en janvier 2023. Toujours selon le quotidien, il aurait signé à Castres un contrat d'un an, jusqu'en 2025, pour correspondre avec la durée du bail du manager irlandais Jeremy Davidson. L'ancien ouvreur était déjà passé par la maison CO, entre 2003 et 2005 (38 matchs, 27 points).