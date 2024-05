Le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles s’est exprimé sur la suite de sa carrière, lui dont le contrat se termine en juin 2025. S’il se dit heureux de sa situation en Gironde, il est resté plutôt évasif.

C’est forcément l’un des dossiers brûlants du Top 14. Le numéro 10 de l’équipe de France à la Coupe du monde 2023, Matthieu Jalibert, est en fin de contrat à l’issue de la saison 2024/2025. Son club, l’Union Bordeaux-Bègles, entend évidemment conserver sa star (25 ans) dans ses rangs pour les années à venir. Le concernant, il n’y a pas le feu au lac et sa priorité est pour l’instant ailleurs, selon ses dires. "Ce n’est pas que cette question (de la prolongation, n.d.l.r) me dérange, mais j’ai plus envie de me concentrer sur la fin de saison, a-t-il répondu au micro de France Bleu Gironde dans l’émission «100 % Rugby». Je suis en fin de contrat en 2025, et bien sûr qu’il y a des discussions qui ont commencé avec mon agent et le président, mais comme je l’ai dit aux deux parties, j’ai vraiment la tête à la fin de saison. Mon principal objectif, c’est de qualifier le club pour le top 6 et d’aller chercher nos objectifs. Je ne me prends pas la tête avec ça, il y aura un moment pour discuter de tout ça et prendre des décisions".

J’ai la confiance du staff, du président

S’il est forcément convoité par de nombreuses écuries du championnat, le talentueux ouvreur sait que l’herbe est déjà bien verte à Chaban-Delmas. "Je sais que j’ai la chance aussi d’être dans un club qui me fait confiance, un club qui joue le haut de tableau, où j’ai la confiance du staff, du président, et je sais qu’on est capables d’aller chercher quelque chose, a-t-il poursuivi. Honnêtement, je ne me prends pas la tête. Ce n’est pas le moment d’y réfléchir je pense, pour moi. Il y a d’autres objectifs avant » À l’aube de cette 23ème journée, le club girondin se classe troisième du Top 14, à sept longueurs du dauphin toulousain. Si la deuxième place semble donc difficile à obtenir, les hommes de Yannick Bru vont devoir résister pour conserver le droit de jouer leur barrage à domicile, alors que les points au classement entre qualifiables se jouent à l’unité près. Une fin de saison qui s’annonce disputée pour Jalibert et ses coéquipiers.