En direct. Vannes - Brive : suivez la rencontre de la 29ème journée de Pro D2

Le leader breton reçoit le CA Brive ce jeudi soir en ouverture de la 29ème journée de Pro D2. Vannes est actuellement sur trois victoires consécutives et cinq matchs sans défaites en championnat et compte bien conserver son fauteuil de leader. Avec 87 points, ils comptent un point d'avance sur le dauphin et mais onze sur le troisième Béziers.

Le CA Brive, actuellement huitième du Pro D2, fait une fin de saison en dent de scie. Les hommes de Pierre-Henry Broncan sont à deux points de la sixième place qualificative pour la phase finale.

L'arbitre de la rencontre est M.Bru