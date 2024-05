Trois jours après leur qualification pour la finale de la Champions Cup, les Toulousains ont repris le chemin de l’entraînement pour préparer la réception du Stade français, prévue ce dimanche soir. Touché au nez, Blair Kinghorn est forfait pour cette rencontre.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Malchanceux, Blair Kinghorn s’est blessé au nez sur la dernière action de la rencontre face aux Harlequins. Ce mercredi, alors que ses coéquipiers retrouvaient le chemin de l’entraînement après deux jours de repos, l’international écossais ne s’est pas entraîné. L’arrière ou ailier est forfait pour la réception du Stade français ce dimanche soir.

L’ancien joueur d’Édimbourg n’est pas le seul à avoir laissé des plums lors de la victoire face aux Quins. Romain Ntamack ne s’est pas non plus entraîné. Victime d’une béquille, l’ouvreur a été "ménagé" et n’a pas chaussé les crampons. Néanmoins, sa participation pour le "Clasico" n’est pas remise en cause. "NTK" postule bien pour affronter les leaders du Top 14 malgré un programme aménagé en ce début de semaine.

Pour le reste, tous les patrons étaient sur le terrain annexe d’Ernest-Wallon. On pense ici à Antoine Dupont, Thomas Ramos, Cyril Baille ou encore Pita Ahki. Emmanuel Meafou s'est lui présenté avec un oeil au beurre noir après un choc subi contre les Quins. Le colosse s'est tout de même entraîné normalement.

Barassi et Théo Ntamack de retour

Au rayon des bonnes nouvelles, le staff toulousain peut de nouveau compter sur Pierre-Louis Barassi. Touché aux côtes contre le Racing 92 en huitième de finale de Champions Cup, le centre s’est entraîné normalement ce mercredi après-midi. Il candidate bien évidemment pour faire partie du groupe contre le Stade français.

Autre joueur de retour, Théo Ntamack. Le troisième ligne s’est blessé à la crête iliaque contre Pau le 30 mars dernier. Après plus d’un mois d’absence, le petit frère de Romain est à 100 % pour terminer en trombe la saison avec son club de toujours.

De son côté, Joshua Brennan (blessé au mollet) s’est entraîné à part, faisant quelques exercices de course. Le deuxième ou troisième ligne est en phase de reprise mais n’est pas encore apte.

Deux écoles de rugby belges en visite

Énormément de supporters rouge et noir ont fait le déplacement pour voir d’un peu plus près leurs idoles. Au milieu de la foule, on retrouvait de jeunes garçons avec un bob sur la tête. Deux écoles de rugby venues de Bruxelles pour assister à la séance, avec bien évidemment l’envie de croiser Thibaud Flament, le plus Belge des Français…