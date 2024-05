Ce jeudi, World Rugby a dévoilé un ensemble de modifications dans les règles du rugby. Cela a pour but de facilité la compréhension de ce sport par les profanes.

Actuellement, World Rugby travaille à "améliorer l’aspect divertissant du sport pour attirer de nouveaux publics et favoriser son développement […] auprès d’un public plus large et plus jeune en introduisant des innovations sur le terrain et en repensant la manière dont le sport est présenté à travers une narration plus engageante". C’est ce que l’instance a annoncé dans un communiqué ce jeudi. En ce sens, plusieurs règles vont être modifiées dans le cadre du plan d’action "Shape of the Game", soit "la forme du jeu" dans la langue de Molière. Est-ce que changer le règlement continuellement aide à la compréhension de ce sport ? Le débat est ouvert.

À partir du 1er juillet, les pinces crocodiles seront interdites et sanctionnables. Pour favoriser la fluidité du jeu, il ne sera plus possible de choisir la mêlée lors d’un bras cassé. Et cela sera la fin de la "Loi Dupont". Cela a pour but d’éviter les séquences de ping-pong rugby et ça, beaucoup peuvent s’en réjouir.

Des règles en phase d’expérimentation

À partir du 1er juillet également, des règles seront soumises à une expérimentation sur le Championnat U20 World Rugby, le U20 Trophy et la Pacific Nations Cup. Il n’y aura plus que 30 secondes avant de disputer une touche ou une mêlée, ainsi que 60 secondes pour les transformations. La ligne de hors-jeu pour le demi de mêlée qui n’introduit pas lors d’une mêlée sera au milieu de celle-ci et non au niveau du ballon. D’ailleurs, le relayeur "ne pourra pas être joué lorsque le ballon est encore près d’un plaquage, d’une mêlée spontanée ou d’un maul".

World Rugby has announced fan-focused law changes to increase the sport's entertainment factor and attract new audiences to grow the game

Il sera possible de réaliser un arrêt de volée sur un coup d’envoi. La balle devra être jouée après le premier arrêt et non après le deuxième lors d’un groupé pénétrant. Il y aura aussi la possibilité de jouer "même après un lancer en touche pas droit, mais uniquement si l’alignement est irréprochable, favorisant ainsi la continuité du jeu". Enfin il y aura la possibilité de remplacer un joueur exclu après 20 minutes. Faire le changement d’un joueur exclu, est-ce que les non-initiés au ballon ovale vont comprendre ?

Le mot de la fin est pour le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont : "Je tiens à remercier mes collègues d’avoir adhéré à l’esprit de cet examen complet du facteur de divertissement du rugby. Avec un calendrier désormais établi, incluant de nouvelles compétitions ainsi que toutes les Coupes du Monde de Rugby Féminin et Masculin jusqu’en 2033, nos tournois majeurs sont définis et notre contenu est prêt."