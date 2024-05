Candidat à la présidence de Provale (syndicat des joueurs), dont l’élection se déroulera le 30 mai, le pilier d’Agen a vu sa liste validée officiellement ce mardi. Ce qui n’est pas le cas de son opposant Clément Maynadier, selon nos informations. Désormais seul en lice, il envoie un message d’unité.

En ce début de semaine, vous deviez recevoir la validation officielle, ou non, de votre liste pour la candidature à la présidence de Provale (syndicat des joueurs et joueuses). Qu’en est-il ?

J’ai effectivement reçu aujourd’hui le courrier comme quoi ma candidature était validée et j’en suis très heureux. Désormais, l’aventure commence concrètement.

Y avait-il des craintes, des doutes ?

J’avais le sentiment d’avoir fait les choses dans l’ordre et dans les règles, mais tant qu’on ne reçoit pas le papier officiel, il reste une petite part d’incertitude. Je pensais bien avoir tout vérifié mais à tout moment, il y a un petit oubli qui se glisse dans la lecture des critères et l’envoi des documents. Ce n’est pas le cas et j’en suis ravi.

Selon nos informations, la liste de votre opposant Clément Maynadier n’a, elle, pas été validée. Vous confirmez?

Je n’ai aucune information à ce sujet. Je me concentrais sur ma liste et je ne me suis pas préoccupé des autres. Je ne crois pas qu’il ait officialisé quoi que ce soit de son côté et je reste sur ma position : concentré sur cette élection, notre projet et le travail qu’on aura à effectuer, avec toute mon équipe.

S’il venait à y avoir un seul candidat, ne serait-ce pas un message inquiétant pour la démocratie du rugby ?

Je ne vois pas de problème, aucune entorse au processus démocratique. Au contraire. Les statuts pour les élections ont été rédigés puis votés en assemblée générale, en septembre 2022. Ils sont publics, tout le monde les connaissait et il suffisait de les respecter pour pouvoir se présenter. Le respect du processus démocratique, c’est cela. Personne n’a été empêché de présenter une liste conforme à ces critères.

Dans une précédente interview, vous nous aviez livré cinq noms pour votre liste. Les confirmez-vous ?

Bien sûr, il y a longtemps que nous travaillons ensemble et évidemment, nous n’allions pas changer dans la dernière ligne droite. Wenceslas Lauret sera vice-président, Lise Arricastre sera secrétaire générale, Daniel Brennan sera trésorier, Yann David trésorier adjoint et Caroline Drouin secrétaire adjointe.

Vous ne vouliez pas trop vous livrer sur votre programme. Maintenant que vous êtes officiellement candidat, pouvez-vous nous en dire plus ?

L’axe principal sera celui de la santé. On voit tous les problèmes qui persistent à ce sujet et moi-même, personnellement, j’expérimente actuellement les effets d’une commotion cérébrale, les dégâts que cela peut faire. Travailler sur les commotions, la sécurité et la santé du joueur, c’est un sujet prioritaire. Ensuite, il faut que nous renforcions notre offre de formation. Provale propose déjà beaucoup de choses mais on doit mieux encore mieux répondre aux attentes des joueurs, mieux cibler les besoins. Enfin, nous devons être acteurs et leaders de la structuration et du développement du rugby féminin. Voilà pour les axes forts. Mais la priorité de tout, c’est de recréer l’unité des joueurs et joueuses autour de leur syndicat. L’institution passe avant tous les enjeux personnels et doit porter une voix solidaire dans le rugby français.

Ne serait-ce donc pas le cas, actuellement ?

J’entends que j’incarnerais la suite de Robins (Tchale-Watchou, président sortant et depuis 2014). Je ne supporte pas les gens qui parlent dans le dos des autres et je réaffirme ceci : Malik Hamadache "président" ne sera que la suite du Malik Hamadache "membre du comité directeur" depuis 2019. Le rugby est une belle famille, j’en ai la conviction. Que chacun la respecte et qu’on tire tous dans le même sens. Je ne suis contre personne, je suis uniquement "pour". Pour les joueurs, pour une meilleure écoute et compréhension entre tous les acteurs, qu’il s’agisse de la Ligue, des agents, de Tech XV ou de Provale. C’est le message que je veux faire passer.

Tout de même, vous ne pouvez pas renier une certaine filiation…

J’ai un profond respect pour cette grande institution, c’est vrai, et pour les gens qui l’ont présidée de 1998 à 2024. Tous ont obtenu de grandes avancées, en lien avec tous les acteurs de l’écosystème du rugby français. J’assume être fier de cet héritage qu’il faut pérenniser, valoriser mais je veux aussi le faire grandir. Mais encore une fois, je le répète : notre mission réclamera de la solidarité. Ce sera notre histoire, celle de Malik Hamadache et de son comité directeur au service d’une mission noble. Nous sommes six personnes unies et déterminées à entendre, à comprendre chaque problématique qui se pose aux joueurs de rugby.