World Rugby a annoncé lancé une phase de tests concernant le carton rouge de 20 minutes dès cet été. En cas de jeu déloyal, il sera associé à une peine automatique d'au moins deux semaines.

C’est une double phase de test qui va être lancée et qui concerne les cartons rouges. Sa distribution et la sanction définitive sont concernées. Concernant sa distribution, World Rugby a annoncé officiellement débuté ses tests du "carton rouge de 20 minutes". Pour rappel, le joueur exclu laisser les siens à un de moins pendant 20 minutes et sera remplacé par un des joueurs disponibles sur le banc pour la suite. Une décision motivée et justifiée pour éviter une perte d’attrait de la rencontre. "Cette approche de la sanction cible spécifiquement le joueur fautif sans compromettre l’intégrité du match" explique World Rugby. Cette batterie de test concerne les compétitions telles que le WXV, la Pacific Nations Cup, le Championnat U20 de World Rugby et le U20 Trophy. En ce qui concerne l’après-match, l’organisation mondiale explique que "les joueurs expulsés pour jeu déloyal seront soumis à des interdictions prolongées dans le cadre d’une procédure de sanction automatique, sans possibilité de circonstances atténuantes sans un appel"

Deux à quatre semaines de suspension

Alors que les supporters, le grand public et même les plus aguerris ne comprennent pas toujours forcément les raisons de telle ou telle sanction, World Rugby essaye donc une nouvelle méthode. Pour être clair, dès lors qu’un joueur sera sanctionné d’un carton rouge pour "jeu déloyal", il connaîtra une sanction automatique. Elle sera de deux semaines de suspension "si un joueur a tenté d’effectuer une action de rugby légale et/ou a commis un geste imprudent mais a fait des erreurs mineures telles que des problèmes de technique ou de timing". Dans le cas d’un "jeu déloyal aggravé", elle montera automatiquement à quatre semaines "si un joueur a commis une action très imprudente et/ou une action de jeu illicite telle qu’un bras replié, l’absence de tentative d’enveloppement, ou un plaquage en force". Il n’y aura plus de circonstance atténuante appliquée.

En revanche, un comité disciplinaire existera encore pour les cas plus graves ou plus complexes. Wolrd Rugby précise que cela "sera envisagé dans les situations où les faits ou les intentions ne sont pas immédiatement clairs et/ou nécessitent des éclaircissements supplémentaires, lorsque des informations ou des preuves supplémentaires sont nécessaires, lorsque l’affaire est complexe et/ou grave, ou lorsqu’il s’agit d’un acte de jeu déloyal pour lequel une suspension de quatre semaines pourrait être jugée trop indulgente, insuffisante ou inadéquate".