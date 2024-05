Frédéric Charrier est revenu sur l'immense déception de ses joueurs après l'élimination de Clermont en demi-finale de Challenge Cup. L'entraîneur des trois-quarts auvergnats espère que les Jaunards livreront un tout autre match que lors de leur déplacement à Bordeaux, également précédé par une rencontre folle en Challenge Cup...

Frédéric, comment avez-vous digéré cette désillusion face aux Sharks ?

Quand on passe si près d’une opportunité c’est évidemment frustrant. On a donné trois jours de repos aux joueurs pour qu’ils arrivent à se régénérer physiquement et mentalement. Cette déception doit nous servir en tant que groupe. Certains joueurs jouaient leur première demi-finale donc cela leur servira, je pense aux plus jeunes comme Baptiste (Jauneau), Léon (Darricarrère) ou Yérim (Fall). C’est une expérience énorme.

Pour vous, où le sort de la rencontre s’est-il joué ?

Il y a deux mi-temps. La première, on est dominant bien physiquement et on est au-dessus de cette équipe mais ils collent au score à cause de notre indiscipline. Leur buteur était également dans un bon jour… Cette première période aurait dû nous permettre de nous détacher. Et en deuxième période on a plusieurs temps forts mais on ne concrétise pas, ils étaient à deux marques et il aurait fallu qu’on ait plus d’écart… On a manqué de précision.

Comment rebondir ?

On a retrouvé de la fraîcheur physique, on a fait des choses différentes cette semaine à l’entraînement. Le match des Sharks était énorme en termes d’intensité, mais on sait que l’Usap sera au rendez-vous avec une équipe en pleine forme. Ils sont lancés dans la course au top 6.

Dans quelle optique allez-vous vous présenter à Perpignan ?

La volonté est de garder la dynamique que nous avons actuellement on sort d’une belle prestation contre le Stade français. Et même si on n’a pas réussi à se qualifier en finale de Challenge Cup, on a fait un bon match. On était très déçu du match à Bordeaux une semaine après notre belle prestation contre l’Ulster, donc j’espère qu’on ne reproduira pas la même erreur.

Top 14 - Les Clermontois avaient été malmenés en Gironde (41-7). Icon Sport

Malgré cette défaite, l’ASM montre une sérieuse montée en régime en attaque avec plus de trente points marqués sur trois des quatre derniers matchs. Comment l’expliquez-vous ?

La confiance et le travail. Ces progrès ne se sont pas faits du jour au lendemain. On essaie de s’améliorer chaque week-end. Il est évident que les matchs contre les Cheetahs et l’Ulster nous ont donné confiance en attaque. On veut aller vers ce rugby-là. La victoire contre Paris nous a aussi donné des garanties. On joue plus en confiance. Quand on a des joueurs qui sont capables de faire des différences on s’appuie sur eux mais leurs remplaçants sont aussi à la hauteur et hausser leur niveau. Je pense à Joris Jurand notamment.

Vous arrivez également à jouer sans George Moala et Alivereti Raka, en quoi est-ce une satisfaction ?

On essaie d’avoir un jeu qui repose sur une organisation structurée et qui ne se repose pas uniquement sur les individualités. On essaie de jouer avec nos qualités. On s’est plutôt bien adapté à la défense des Sharks, mais contre Perpignan, la stratégie sera différente. Ils aiment avoir la possession et tenir le ballon. Donc moins ils auront le ballon, moins ils seront dangereux. Si on fait le même match qu'à Bordeaux ce sera très long pour nous !

Top 14 - Léon Darricarrère est l'une des belles satisfactions de la saison clermontoise. Icon Sport - Romain Biard

Plus personnellement, qu’attendez-vous de plus chez vos trois-quarts ?

Que les jeunes joueurs qu’on a intégrés cette année continuent à progresser et à monter en puissance !

Êtes-vous surpris de l’évolution de Léon Darricarrère qui enchaîne les performances de haut niveau pour sa première saison avec les professionnels ?

Il ne m’étonne pas mais on ne s’attendait pas à ce qu’il joue autant. Il a la même trajectoire que Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortere. Ils sont préparés pour le haut niveau avec un très bon état d’esprit. Et quand il a eu ses opportunités, Léon les a prises. Je le vois progresser chaque semaine, il a une belle marge en défense notamment. Il doit aussi s'améliorer dans le jeu sans ballon et dans sa capacité à être performant debout.

Il vous reste quatre matchs. Quel est l’objectif de Clermont maintenant ?

Le top 8 nous anime. Quand on goûte aux phases finales de Challenge Cup et qu'on voit les matchs de Champions Cup on a envie d’y prendre part. On veut finir le plus haut possible pour bien finir la saison. On a des regrets sur des matchs qui nous ont échappé il y en a eu beaucoup...