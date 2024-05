Les Tarnais devront faire face à certaines absences capitales mais devraient récupérer leur deuxième ligne australien, Tom Staniforth.

C’est une bonne nouvelle au milieu du marasme : le CO devrait pouvoir compter, samedi, sur le retour aux affaires de Tom Staniforth, son puissant deuxième ligne australien qui s’est fait une spécialité de découper du joueur de Top 14 à tour de bras. Jugez plutôt : avec 278 plaquages réussis, l’Australien du CO n’est rien moins que le meilleur joueur du championnat dans cet exercice. Éloigné des pelouses depuis la défaite à Perpignan et une blessure à un pied, le deuxième ligne fera son retour dans le XV au moment où son équipe aura le plus besoin de son énergie et de sa capacité à se démultiplier quatre-vingts minutes durant.

David Darricarrère, l’entraîneur des trois-quarts du CO, se réjouit du retour du deuxième ligne : "Tom va nous amener sa fraîcheur et son activité. C’est une bonne nouvelle de pouvoir compter sur lui car le MHR a une équipe très dense." Il faudra en effet que les Tarnais répondent au défi physique. Car ce match n’est rien moins qu’une première "finale" pour les Castrais qui se sont mis dans la panade tout au long de la saison et qui sont désormais obligés d’aligner un sans-faute pour espérer rallier le top 6. "La défaite à Oyonnax nous met "dedans", on a loupé le coche à ce moment-là, reprend Darricarrère. Maintenant, il ne faut plus trop calculer. Il faut gagner nos matchs et espérer que nos concurrents fassent des faux pas. Honnêtement, au vu du caractère ouvert du championnat, c’est encore possible mais il est vrai que l’on n’a plus le droit à l’erreur."

Sans Arata et Chilachava

Et comme il est écrit que rien ne serait facile pour le CO cette saison, la bonne nouvelle du retour probable de Staniforth a immédiatement été contrebalancée par la "perte" de Santiago Arata et Levan Chilachava.

Car face à Montpellier, l’actuel barragiste, les hommes de Jeremy Davidson paieront (encore) pour les cartons rouges reçus à Oyonnax et qui leur avaient déjà coûté sans doute le gain du match dans le Haut-Bugey. Mardi dans le courant de la journée, la commission de discipline de la LNR a rendu son verdict et prononcé les durées de suspension des deux "fautifs" qui ont vu rouge à Mathon. Levan Chilachava et Santiago Arata seront tous deux privés de terrain pour trois semaines et ils manqueront bien évidemment la capitale réception du MHR.

Hormis le manque – cruel à ce moment de la saison – de ces deux hommes de base du dispositif castrais, double suspension met en lumière l’écot terrible que le CO a dû payer sur l’autel de la discipline cette saison. Avec dix-huit cartons jaunes récoltés (on ne parle pas ici des trois rouges), les Tarnais ont dû passer centre quatre-vingts minutes en infériorité numérique, soit l’équivalent de plus de deux matchs entiers !

Lorsque l’on sait que l’adversaire du jour fait à peine mieux (le MHR a récolté dix-sept cartons jaunes), il est évident que l’équipe qui parviendra à maîtriser ses démons aura un gros avantage sur son opposant.

Autres absences probables samedi : celles de Tyler Ardron et Baptiste Cope. Les deux troisième ligne, tous deux commotionnés, seront encore ménagés.