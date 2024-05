Blessés, retours ou encore suspensions, on fait un point sur les effectifs des différents clubs à l’aube de la 23ème journée de Top.

Perpignan

Sadek Deghmache a été victime d’une entorse du genou face à Montpellier. Son indisponibilité face à Clermont est déjà actée, alors qu’il y a aura une décision prise au dernier moment pour Jacobus Van Tonder, sorti sur commotion lors du derby et dont l’état sera jugé dans la semaine. Sacha Lotrian, passé par la commission de discipline, ne sera finalement pas suspendu. Avec Giorgi Tetrashvili (pectoral) et Akato Fakatika (mollet) absents, c’est une bonne nouvelle pour les Usapistes car seul Xavier Chiocci pouvait évoluer sur le flanc gauche de la mêlée.

Clermont

La demi-finale de Challenge Cup n’a pas fait grossir l’infirmerie clermontoise. Malgré tout, Alivereti Raka (doigt) et George Moala (hanches) sont toujours indisponibles à l’instar de Daniel Bibi Biziwu (main) ou Sébastien Bézy. Alexandre Fischer (ischios) et Irae Simone (genou) poursuivent leur rééducation. Étienne Falgoux (biceps) pourrait être du déplacement en Catalogne, tout comme Benjamin Urdapilleta.

Castres

Arata et Chilachava sont tous deux suspendus après leurs cartons rouges reçus contre Oyonnax. L’absence du demi de mêlée uruguayen permet à Doubrère de revenir dans le groupe où il devrait être le suppléant de Fernandez. Popelin, blessé depuis le match à Gloucester, retrouvera le numéro 10 ce week-end. Staniforth fait son retour. Palis (genou) est espéré pour le match contre Clermont. Cope et Ardron (commotions), feront leur retour dans le courant du mois de mai. La saison de Romain Macurdy (épaule) est terminée.

Montpellier

De nombreuses incertitudes planaient encore sur le XV de départ montpelliérain. Du côté des certitudes, la saison d’Anthony Bouthier est terminée, et il ne reprendra la compétition qu’en 2025. Willemse est toujours suspendu et ne fera son retour que pour le dernier match de la saison régulière, à Clermont. Tu’inukuafe a été opéré des cervicales. Tauleigne pourrait faire son retour dans le groupe, mais Forletta est à l’infirmerie, tout comme Van Rensburg.

Pau

Manqueront à l’appel : Hugo Auradou (entorse de la cheville, saison terminée), Mickaël Capelli : (ligament croisé du genou, opéré le 19 janvier), Samuel Ezeala (entorse grave au pied), Clément Laporte (rupture du tendon d’Achille, opéré le 22 novembre). La Section sera aussi privée de Brent Liufau touché à une cheville (fracture, luxation, opéré le 17 décembre). Tumua Manu souffre d’une cuisse (lésion), Rémi Sénéca d’un genou (ligament croisé, opéré le 25 janvier), Aminiasi Tuimaba soigne son avant-bras (fracture, opéré le 10 avril) et Luke Whitelock un tendon d’Achille (lésion).

Oyonnax

Il n’y a pas beaucoup de mouvements dans le groupe aindinois même si la pause a favorisé le retour de deux joueurs. L’arrière Darren Sweetnam, victime d’un problème musculaire lors du match contre le Racing 92 et absent face à Castres, retrouve sa place. Légèrement touché lors de ce même match contre les Castrais et contraint de quitter prématurément le terrain, le demi de mêlée Vasil Lobzhanidze est lui aussi opérationnel. Suite à une commotion à l’entraînement le centre Pedro Bettencourt est au repos pour plusieurs semaines. Absent depuis novembre le deuxième ligne Kevin Kornath est en reprise.

Racing 92

Après avoir passé six mois à l’infirmerie à la suite d’une opération à un genou, l’international fidjien Josua Tuisova devrait connaître sa première titularisation avec le Racing 92, ce week-end à Auxerre. Également de retour à la compétition après s’être blessé face à Toulouse en huitième de finale de la Champions Cup, Siya Kolisi devrait samedi après-midi être titularisé en numéro 8, laissant Baptiste Chouzenoux et Cameron Woki occuper les couloirs. La charnière Le Garrec-Gibert est quant à elle logiquement reconduite, quand le « platane » Vinaya Habosi devrait revenir au fond du terrain francilien. Sur le papier, ça a de la gueule….

Bayonne

Le deuxième ou troisième ligne Arthur Iturria (fracture à un orteil) a repris l’entraînement. L’arrière Yoan Orabé pourra reprendre la compétition, ce week-end, avec les espoirs. Le centre fidjien Sireli Maqala, qui a renoué avec l’entraînement, sera bientôt de retour. Gaëtan Germain, Pieter Scholtz et Pascal Cotet ne reviendront pas de la saison. À noter les retours après leur blessure du deuxième ligne Denis Marchois et du trois-quarts polyvalent Reece Hodge.

Toulon

Étrillard (tendon d’Achille), Paia’aua (mollet), Waisea (épaule) sont sur le flanc. Alainu’uese purge encore sa suspension. Dréan (doigt) a repris l’entraînement et il est désormais apte. Rayan Rebbadj est à la disposition de France 7. Reposés face à La Rochelle, plusieurs cadres (Abadie, Priso, Villière) seront présents pour accueillir Lyon.

Lyon

Victime d’une déchirure à un mollet en marquant dans les arrêts de jeu l’essai du bonus offensif face à Pau, l’arrière Alexandre Tchaptchet sera absent jusqu’à fin mai tandis que Gouzou (commotionné à Perpignan) sera encore préservé ce week-end. En revanche, de nombreux joueurs (Kaabèche, Géraci, Okuya, Saghinadze, Pacheco, Radradra, Abrahams) ont repris l’entraînement à 100 % et vidé une infirmerie qui ne compte plus que les absents longue durée Thibaut Regard (tendon d’Achille), Jean-Marc Doussain, Dylan Cretin et Joe Powell (genou), dont la saison est terminée.

Bordeaux-Bègles

Lekso Kaulashvili (tibia) et Antoine Miquel (commotion) ont repris l’entraînement. Sont forfaits pour affronter La Rochelle : Jefferson Poirot (cervicales), Sipili Falatea (ligaments croisés), Jandre Marais (ligaments croisés), Pierre Bochaton (cheville), Marko Gazzotti (cheville) et Nans Ducuing (ischio-jambiers).

La Rochelle

Un temps pressenti pour faire son retour à la compétition contre Bordeaux, Bourgarit (épaule) est finalement jugé encore « trop juste ». Une décision devait être prise dans la journée de jeudi pour acter ou non celui de Paiva, sérieusement blessé au genou lors du match aller (novembre), jour de son 28e anniversaire. L’ancien pilier girondin postule mais des hésitations demeuraient encore dans la matinée quant à la composition du banc. Les feux sont verts pour Colombe (genou) et Berjon (psoas). Pas encore pour Kerr-Barlow (commotion). Blessés contre Toulon, Boudehent (ischios), Dillane (genou) et Iribaren (main) ont rejoint à l’infirmerie Dulin (genou) et Wardi (poignet).

Toulouse

Victime d’une fracture du nez sur la dernière action de la rencontre face aux Harlequins, Blair Kinghorn sera exempté de la réception du Stade français ce dimanche soir. Quant à Romain Ntamack, qui souffre d’une béquille, celui-ci est incertain. Au rayon des bonnes nouvelles, le staff toulousain peut de nouveau compter sur Pierre-Louis Barassi (touché aux côtes contre le Racing 92 en huitième de finale de Champions Cup) ainsi que sur Théo Ntamack (blessé au niveau de la crête iliaque). Enfin, Joshua Brennan (mollet) est en phase de reprise.

Stade français

Rory Kockott, qui était parti quelques jours en Afrique du Sud avant la coupure relative à la Champions Cup, s’est entraîné normalement cette semaine et fera donc son retour sur le banc de touche parisien. Joris Segonds se voit de son côté offrir une chance de prouver que sa saison jusqu’ici poussive n’est qu’un malentendu. Kylan Hamdaoui, lui, est titularisé à l’arrière. Joe Marchant, très souvent utilisé à l’aile cette saison, débutera cette fois-ci au centre, aux côtés de Pierre Boudehent.