La Paris-La Défense-Arena étant actuellement occupée par une icône pop, Taylor Swift, les Racingmen déménagent ce week-end à Auxerre… mais avec un beau cadeau dans leurs valises, nommé Josua Tuisova.

On serait bien sot de feindre la surprise, ou alors d’affecter une quelconque pose courroucée : comme c’est le cas depuis six ans à la même époque, la Paris-La Défense-Arena est mobilisée par un show de toute autre envergure médiatico-populaire qu’un simple match de Top 14 et contraint donc Gaël Fickou et ses coéquipiers à s’exporter loin des Hauts-de-Seine, soit dans le coquet stade de l’Abbé-Deschamps (18 000 places), à Auxerre. Le chasseur ? Il s’appelait l’an passé Bruce Springsteen ; cette fois-ci, l’occupant a des atours moins rugueux, plus glabres et se nomme Taylor Swift, icône pop de l’univers occidental…

Il n’y a pas si longtemps, la seule idée de délocalisation avait tendance à légèrement gonfler les deux Laurent (Travers et Labit), peu à l’aise avec l’idée de fragiliser l’équipe au moment du "sprint final", comme on dit. Stuart Lancaster, lui, assure vivre la situation pour le moins sereinement. "Cela nous donne d’autres opportunités, disait-il récemment. J’aime l’idée de construire une relation avec les supporters ailleurs qu’ici. Le Top 14, ce sont onze mois de compétition acharnée ; onze mois à faire toujours la même chose, à s’entraîner au même endroit. Ce genre de voyage peut aussi contribuer à rafraîchir les esprits et les corps." Quatrièmes du championnat et quasi certains d’accrocher une place en phase finale, les Racingmen s’attendent néanmoins à accueillir en Bourgogne une bête blessée, meurtrie par les récentes claques distribuées en sa nuque par Toulon, Paris, puis Bordeaux-Bègles ; une équipe d’ailleurs dotée d’un certain pouvoir de nuisance, d’un paquet d’avants pour le moins conquérant, de quelques cadors derrière et, plus globalement, d’un fort instinct de survie.

Le stade de l'Abbé-Deschamps d'Auxerre sera le théâtre de la rencontre entre le Racing 92 et La Rochelle. Icon Sport

Tuisova, première attendue

Pour autant, le club des Hauts-de-Seine pourrait de son côté décider de dégainer ce week-end une arme pour le moins dissuasive et au sujet de laquelle Stuart Lancaster procède depuis des semaines à un drôle de teasing, glissant cycliquement, au terme de ses conférences de presse, un mot au sujet de Josua Tuisova, puisque c’est de lui que l’on cause. Ici, il y eut d’abord le très neutre : "Son genou va mieux." Puis le plus chaleureux : "Il a repris les entraînements collectifs, mais sans contact." Et enfin, le très excitant : "Il n’est plus très loin de sa pleine puissance." Lâchez la bête, nom de Dieu ! Et faîtes à présent goûter au minotaure de Votua le bon air de l’Yonne, sacrebleu !

Parce qu’à son sujet, on est à peu près tous d’accord, n’est-ce pas ? "Tuisova, nous confiait cette semaine notre chroniqueur Richard Dourthe, il a le pouvoir de changer le visage de toutes les équipes dans lesquelles il évolue : car elles font avec lui ce que les All Blacks faisaient naguère avec Jonah Lomu, soit lui donner le ballon en cas d’emmerdement. Tuisova, c’est un monstre, un phénomène, le meilleur joueur du championnat." Et une recrue pour laquelle le Racing a logiquement décidé de péter la banque, histoire de tenter de changer son destin contemporain…