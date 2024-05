En ouverture de la 29e journée, dans un stade Raoul-Barrière garni de plus de 12000 spectateurs, Béziers a évité le piège tendu par Nevers grâce à un essai en fin de partie de Tchelidze (20-16). L'ASBH est qualifiée pour la phase finale, et élimine quasiment les chances de l’USON.

Le soleil et le monde en tribunes donnaient un air de phase finale. Et cela tombe bien, Béziers, absent du début d’été depuis 2018, va goûter à nouveau à cette ivresse. Opposée à Nevers, la bande de Pierre Caillet a tremblé devant son public avant l’essai libérateur de Tchelidze, cinq minutes après la sirène (20-16). Un succès arraché, qui vaut de l’or, même si l’ASBH a perdu sur blessure Costa Storti et Koen.

Avec ce succès, Béziers a conforté sa place sur le podium (3e, 80 points). Nevers (70 points) est désormais dépendant des autres résultats, mais ne devrait pas participer à la phase finale.

Tchelidze, héros inattendu

Dos à dos à la pause (13-13), Béziers et Nevers ont livré un vrai match de phase finale. Logiquement, les leaders ont été appelés à la rescousse dans chaque équipe. Auteur d’une prestation remarquée, Lorre a claqué un drop de 45 mètres sur un renvoi d’en-but (13-10, 48e).

Pas dans leur assiette ces dernières semaines, l’USON a bien cru, pourtant, avoir fait le plus grâce Reynolds (13-13, 52e) et Le Bourhis (13-16, 73e). C'était avant une fin cruelle. Malgré une possession à une minute du terme de la fin, les visiteurs ont perdu la munition sur un bon grattage d’Ancely. Béziers ne s’est pas fait prier pour conclure la balle de match, grâce à un beau numéro du duo Lorre – Espeut sur l’aile. En force, Tchelidze, entré en fin de partie, a délivré les siens (20-16, 80e+6).

Pauta a réveillé les siens

En première période, l’USON avait déjà flanché à la sirène après un péché de gourmandise et un ballon joué alors qu’il avait l’avantage au score (3-10). Après avoir récupéré un énième ballon en touche sur un lancer de Gonzalez, les partenaires de Plataret ont voulu creuser l’écart. Pauta n’a pas été de cet avis. Le troisième ligne casqué s’est servi dans un ruck au niveau de la médiane. Entré en jeu à la place de Costa Storti, Nanai Williams a montré sa classe en réalisant un magnifique passage de bras pour Nkinsi. Le deuxième ligne, plein de rage, a ramené les siens dans les 22 mètres. Sur le renversement, bien décalé par Lorre, Pauta a plongé en coin pour valider un essai de 50 mètres. Marques s’est chargé de remettre tout le monde à hauteur (10-10, 40e).

Et pourtant, Béziers a longtemps été malmené et maladroit face au froid réalisme adverse. En début de partie, les hommes de Péméja avaient calmé le chaudron biterrois. Sur une touche à cinq mètres, Jaiani a capté le ballon. Kazubek a fait mine de former un maul porté avant de transmettre le ballon à Bouyssou. Venu se proposer à l’intérieur de son demi de mêlée, Elia Elia a trompé la vigilance adverse au terme de cette belle combinaison (0-7, 7e). Insuffisant. L’ASBH, malgré les blessures conjuguées de Costa Storti (cheville) et Koen (malléole), est revenue de l’enfer pour tamponner un ticket pour le paradis. La semaine prochaine, pour la dernière journée de la phase régulière, Béziers se déplacera à Soyaux-Angoulême pour valider un barrage à domicile. Nevers recevra Dax.