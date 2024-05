Les équipes de Pro D2 sont de retour dans le cadre de la 29ème et avant-dernière journée. Pour son ultime réception de la saison, Vannes devrait prendre le dessus sur Brive alors que Montauban et Mont-de-Marsan pourraient bien se quitter sur un match nul... Voici les pronos de la rédaction !

Vannes - Brive

Assurés d'être directement qualifié en demi-finale, Vannes veut terminer en beauté sa saison régulière à La Rabine. Avec un petit point d'avance sur Provence Rugby, les Bretons peuvent se fixer un dernier objectif symbolique : finir premiers du classement. Face à eux, les Brivistes tenteront tout pour réaliser un exploit et espérer une folle qualifiaction dans le top 6.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Brive

Béziers - Nevers

L'ASBH veut sécuriser sa place de barragiste et s'assurer d'une réception en phase finale. Face à un concurrent direct, les Biterrois n'ont pas le droit à l'erreur et seront portés par plus de 10 000 spectateurs au stade Raoul-Barrière. Nevers cherchera à faire un gros coup dans l'Hérault pour passer devant Mont-de-Marsan et s'offrir une dernière réception de feu pour boucler sa saison.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Grenoble - Colomiers

Toujours en haut du classement, Grenoble est à 180 minutes de réussir une improbable remontée au classement et à une qualification en phase finale malgré plusieurs retraits de points. Quatrièmes avant la 29ème journée, les Isérois peuvent confirmer leur place s'ils s'offrent Colomiers. Les Haut-Garonnais sont eux quasiment éliminés de la course au top 6 et devraient s'imposer avec le bonus offensif pour revenir sur les talons de Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Rouen - Soyaux-Angoulême

Rouen va-t-il sortir des ténèbres ? Derniers de Pro D2 durant la majeure partie de la saison, les hommes de Sébastien Tillous-Borde ne sont plus qu'à trois points de Montauban, en crise. En recevant Soyaux-Angoulême déjà maintenu, les Normands devraient batailler avec le couteau entre les dents pour tenter d'arracher un barrage face au finaliste de Nationale.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Dax - Agen

Sortis victorieux du derby sur le terrain de Mont-de-Marsan il y a deux semaines, les Dacquois ne sont plus une surprise dans ce championnat. Les Landais sont de vrais candidats à la phase finale. Cinquièmes deux journées avant la fin de la phase régulière, les protégés peuvent faire un pas supplémentaire vers la qualification contre Agen à Maurice-Boyau. Face à eux, ils vont retrouver des Lot-et-Garonnais en roue libre en cette fin de saison. Le SUA est sur une série de quatre défaites de rang.

Notre pronostic : victoire de Dax

Montauban - Mont-de-Marsan

Lancés dans leur lutte pour le maintien, les Montalbanais n’ont plus le choix : il faut gagner contre les Montois au risque de voir Rouen leur laisser la place de lanterne rouge. À Sapiac, les Tarn-et-Garonnais restent sur une lourde défaite face à Vannes. Avec seulement trois points d’avance sur les Rouennais et sept de retard sur Biarritz, l’USM nage en eaux (très) troubles et serait bien inspirée d’arracher les quatre points de la victoire, quelle que soit la manière. La tâche ne s’annonce pas aisée contre des Landais vexés par leur revers dans le derby et à la lutte pour le top 6. Cette rencontre s’annonce plus que serrée.

Notre pronostic : match nul

Valence-Romans - Aurillac

Une belle fête est annoncée du côté de Pompidou ce vendredi soir. Déjà maintenus, les Drômois veulent terminer sur une bonne note leur saison à domicile. Promu, le VRDR réalise une très bonne saison et ne veut pas se manquer devant des supporters qui devraient être nombreux pour la réception du Stade aurillacois. Pas encore mathématiquement maintenus, les Cantaliens ont néanmoins de la marge pour voir venir. Ils restent tout de même sur une large défaite à Brive et auront de beaux arguments à faire valoir. Suffisant pour rafler la mise ? Pas certain…

Notre pronostic : victoire de Valence-Romans

Biarritz - Provence Rugby

Plongé dans une semaine un peu particulière en-dehors du terrain, le BO peut assurer son maintien en Pro D2 ce week-end. Pour cela, il faut s’imposer à Aguiléra face à Provence Rugby. Sur le papier, cette rencontre s’annonce rude pour les Basques sauf que les Provençaux sont déjà qualifiés pour les demi-finales. De ce fait, il devraient laisser quelques cadres au repos pour ce déplacement, ce qui pourrait profiter à des Biarrots qui restent sur une belle victoire à Agen lors de leur dernière sortie.

Notre pronostic : victoire de Biarritz