Ce mardi, World Rugby a communiqué les noms des arbitres retenus pour arbitrer les tests de juin et juillet. Les Irlandais Chris Busby et Andrew Brace seront au sifflet des deux matchs des Bleus contre l’Argentine, prévus les 6 et 13 juillet prochains.

Le XV de France connaît ses arbitres pour sa prochaine tournée d’été. Dans quelques semaines, les Bleus joueront trois matchs en Amérique du Sud contre l’Argentine et l’Uruguay. Les Irlandais Chris Busby et Andrem Brace ont été désignés pour diriger les deux rencontres face aux Pumas à Mendoza et Buenos Aires les 6 et 13 juillet prochains. En ce qui concerne le duel contre l’Uruguay à Montevideo, c’est le Néo-Zélandais Angus Mabey qui sera au sifflet. Le coup d’envoi de cette partie sera donné le 10 juillet. Des arbitres français retenus Le 20 juillet, Mathieu Raynal va vivre un moment rempli d’émotions. L’arbitre français devrait arbitrer son dernier match de rugby puisqu’il est censé arrêter sa carrière à la fin de la saison. Il officiera lors de Chili-Écosse, avant d’être arbitre de touche lors d’Uruguay-Écosse sept jours après. Pour les autres, Pierre Brousset a été désigné pour Australie-pays de Galles (6 juillet) et Tonga-Espagne (19 juillet). Luc Ramos sera lui au sifflet lors de Japon-Angleterre (22 juin) et Uruguay-Argentine (20 juillet).