Une première place qui se joue entre Vannes et Provence Rugby, un top six indécis, un duel sûrement à deux pour la relégation… À deux journées de la fin, retour sur les enjeux dans l’antichambre de l’élite.

La première place à aller chercher

Les demi-finalistes sont déjà connus puisque ce sont Vannes et Provence Rugby qui auront droit au double privilège d’avoir une semaine de repos et la chance d’accueillir la dernière marche avant la finale. La logique a été respectée, les deux équipes étant une grande partie de la saison à ces places-là, même si Béziers s’est invité un temps dans la partie. Mais les deux équipes ne seront sûrement pas dans la gestion pour les deux dernières sorties de la phase régulière. Les Bretons, premiers, n’ont qu’un point d’avance sur les Provençaux. Un titre honorifique de premier ainsi qu’une demi-finale contre un adversaire censé être plus abordable sont donc à aller chercher.

Le top 6 peut vite bouger

Toute la saison, la lutte pour le top 6 a été haletante. Il n’y a donc pas de raisons pour que les deux dernières journées fassent exception. Béziers, Grenoble et Dax se tiennent actuellement en trois petits points. La bataille pour accueillir un barrage fait donc rage entre des Biterrois freinés par leur incapacité de prendre un point à l’extérieur ces dernières semaines, des Grenoblois en pleine bourre au meilleur moment de l’année et des Dacquois toujours aussi surprenants. L’ASBH recevra Nevers avant d’aller à Angoulême ; le FCG jouera Colomiers et se rendra à Aix-en-Provence ; les Landais défieront Agen puis se déplaceront à Nevers. Les hommes de Pierre Caillet sont donc favoris à la vue du calendrier, leur déplacement étant chez des Angoumoisins n’ayant plus rien à jouer. Mais cette saison de Pro D2 a déjà montré que les pronostics étaient faits pour être déjoués. Demandez à Jean-Frédéric Dubois…

Quatre équipes vont se disputer le dernier ticket pour la phase finale. Mont-de-Marsan occupe actuellement la sixième place mais se retrouve à la merci de Nevers, également 69 points au compteur. Les deux équipes peuvent, évidemment, encore espérer aller accrocher une cinquième place : elles sont à quatre points de Dax. Le calendrier a réservé une surprise aux Landais : ils vont défier les deux équipes qui luttent actuellement pour leur survie dans la division, Montauban et Rouen. C’est l’inverse de Nevers qui va défier deux prétendants au top 6 avec un déplacement en terres biterroises avant de recevoir Dax. Dans leur rétroviseur, Brive. Les Corréziens ont deux points de retard avant de se déplacer à Vannes et d’accueillir le BO. Avec cinq points de retard sur Mont-de-Marsan, Colomiers, neuvième, part de plus loin. D’autant plus que le calendrier leur offre un déplacement en terres hostiles, à Grenoble, avant de recevoir le VRDR.

Vers un mano a mano pour la survie

Treizième, Aurillac a dix points d’avance sur la zone rouge et il faudrait une situation ubuesque pour que les Cantaliens finissent la saison barragiste. Quatorzième, Biarritz a sept unités d’avance sur Montauban, quinzième, et dix sur la lanterne rouge Rouen. Un succès contre Provence Rugby ou à Brive permettrait aux Basques de participer à l’édition 2025 de la Pro D2. Les projecteurs seront davantage braqués sur Montauban et Rouen. Les Montalbanais espéraient sans doute regarder vers le haut du classement en cette fin de saison. Las, ils se contenteront certainement de la place de barragiste désormais… Pour cela, il faudra prendre des points. Mais le calendrier n’est pas aisé avec une réception des Montois et un déplacement dans le Cantal, stade où il n’est jamais simple de repartir avec des points. Rouen pourrait profiter de la réception du SAXV qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison pour prendre des points et doubler l’USM. Car le déplacement des Normands sur la pelouse du Stade montois ne sera peut-être pas fructueux en points…