Blessés, retours ou encore suspensions, on fait un point sur les effectifs des différents clubs à l’aube de la 29ème journée de Pro D2.

Béziers

Des retours confirmés pour les Biterrois à des postes stratégiques. Chico Fernandes, Charly Malié et Gabin Lorre seront disponibles pour la réception de Nevers. Pierrick Gunther était encore aux soins, tandis que Taleta Tupuola est toujours en délicatesse avec sa cheville. Les deux joueurs pourraient effectuer leur retour pour la phase finale. Romain Uruty a été opéré avec succès des ligaments croisés, et débute sa convalescence. Yannick Arroyo (coude), Gillian Benoy (cheville) et John-Henry Fincham (pied) ont repris le chemin de l’entraînement.

Nevers

Touchés lors de la 25e journée, les deuxième ligne Maka Polutele et Chris Gabriel font leur retour pour un match dans lequel leur densité physique sera précieuse. Le cœur de la ligne des trois-quarts est fraîchement décimé, avec les absences de Rudy Derrieux, Léonard Paris, et Alivereti Loaloa. Conséquence : Arthur Mathiron quitte l’aile pour retrouver son poste de prédilection, aux côtés de Mattéo Faucher, aligné seulement deux fois cette saison. Autre forfait de poids, celui de Christian Ambadiang, à l’aile, remplacé par Thomas Zénon.

Grenoble

Gêné par un problème oculaire, le demi de mêlée Eric Escande était incertain pour la rencontre, la décision définitive ne devant être prise qu’à l’issue de l’entraînement du capitaine, au-delà de nos horaires de bouclage. Pour le reste, en l’absence de grosses blessures, c’est un XV proche de celui de ces denrières semaines qui a été aligné par le staff, à l’exception notable de l’arrière Julien Farnoux, remplacé par le jeune Hugo Trouilloud. On soulignera également la présence sur le banc du colosse Giorgi Javakhia.

Colomiers

Si la saison de Dimcheff (cheville) est bel et bien finie, de nombreux retours à l’entraînement sont enregistrés, avec Larrieu, Djehi, Manukula, Saurs et Pinto. Même si tous ne seront pas forcément à 100 % ce soir. Granouillet et Laborde sont requalifiés. Nu’u devra attendre encore pour purger sa suspension. Manquent à l’appel toutefois Dulon (entorse cheville) et Ponpon (entorse genou). Girard (luxation d’une épaule) attend des examens complémentaires pour savoir si des ligaments sont arrachés ou non. Sa saison est terminée.

Rouen

Pas de nouvelle lésion ou rechute suite au match de Vannes, ce qui a permis au staff d’aligner tous ces guerriers pour ce match capital. Restent éloignés des terrains, et qu’on reverra l’an prochain : Soulemane Camara (qui a récemment prolongé), Ewan Clément et Mathieu Bonnot.

Soyaux-Angoulême

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le maintien du SA XV s’accompagne ces derniers jours d’une infirmerie de plus en plus vide. C’est bien simple, le staff charentais n’avait jamais eu autant de choix pour réaliser ses compositions depuis le début de la saison. Ian Kitwanga fait son retour après avoir manqué le dernier bloc, tout comme Matt Beukeboom, blessé depuis début mars. Le pilier droit Michael Kumbirai, qui n’a disputé que le match d’ouverture de la saison à Béziers, est remplaçant. Omar Dahir, William Greatbanks, Léo Morand-Bruyat, Corentin Glénat, Mathis Lafon et Maxime Laforgue demeurent indisponibles.

Dax

Pour ce dernier match de la saison régulière à domicile, le staff a choisi d’aligner les joueurs qui quitteront le club à l’issue de cette saison. Le jeune pilier Raphaël Laboille revient sur le banc. Le deuxième ligne Josh Furno est légèrement touché à un coude et le polyvalent troisième ligne fidjien Ratu Nacika se plaint d’un genou. Ils sont tous les deux au repos aux côtés des autres membres du groupe. Le centre Théo Dachary (malade) et le talonneur Elvis Levi sont indisponibles.

Agen

Plusieurs joueurs ont terminé leur saison. C’est le cas de Zak Farrance (genou), d’Harry Sloan (genou), de Théo Idjellidaine (cheville), de Clément Garrigues (cheville) ou encore de Kolinio Ramoka (genou). Ce dernier reprend petit à petit l’entraînement mais ne devrait pas refouler les pelouses cette saison. Plusieurs joueurs sont également préservés pour le dernier match de la saison contre Vannes, à domicile. Corentin Vernet et Tevita Railevu font leur retour dans le groupe en revanche.

Montauban

Alexis Bernadet souffre d’une déchirure du mollet et reste donc éloigné des terrains pour cette fois tout comme Semesa Rokoduguni. Très incertain pour cette rencontre et après plusieurs tests, le staff a préféré préserver l’ailier. Thomas Bué, touché à la hanche risque de ne plus fouler les pelouses cette saison. En ce qui concerne Thomas Fortunel en difficulté avec son épaule il est en phase de reprise. À noter que la saison de Josua Vici est terminée, suspendu sept semaines par la LNR suite à un carton rouge contre Colomiers.

Mont-de-Marsan

Max Curie, Aston Fortuin, Christophe Loustalot et Yoann Laousse-Azpiazu sont depuis longtemps hors course jusqu’à la fin de la saison. Nicolas Garrault et Willie Du Plessis ont repris le chemin de l’entraînement mais ne sont pas opérationnels, Andreï Ostrikov est suspendu pour quatre semaines et, dernière mauvaise nouvelle, Patricio Fernandez a senti une pointe au quadriceps à l’entraînement et ne pourra pas postuler. Pierre Sayerse, prévu dans le XV de départ, restait incertain en milieu de semaine. Le staff a décidé de former un banc avec six avants.

Valence-Romans

Pour la réception d’Aurillac, le puissant centre fidjien Ben Neiceru sera indisponible, touché à la cheville. L’arrière britannique George Worth manquera aussi à l’appel, blessé au pied. Chez les avants, le deuxième ligne Florian Goumat s’est fait opérer de l’épaule et a donc fini sa saison. Le pilier droit Kévin Goze (cervicales) et le troisième ligne Loan Real (pectoral) sont toujours forfaits. À noter les retours dans le groupe du pilier droit Christopher Talakai et du deuxième ligne Yassine Maamry.

Aurillac

Giorgi Kartvelishvili était de retour à l’entraînement cette semaine, trop juste pour la compétition. Martial Rolland en a également fini avec ses problèmes de cheville et devrait être apte pour ce week-end, tout comme Mosa’ati Moala. Ce qui est moins sûr, c’est pour le deuxième ligne Eoghan Masterson qui s’est ressenti d’une douleur aux cervicales. Comme à son habitude, le Stade aurillacois devrait faire tourner pour ce déplacement avec une grande première pour le pilier espoir géorgien, Shengelia Nodari, arrivé cet hiver.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou), Morgan (ligaments d’une cheville), Millar (opéré d’une pubalgie), Jonas (cheville), Soury (ligament latéral interne) et Fariscot (cuisse) ont fini la saison. Ma’afu, victime d’une déchirure, ne rejouera pas, non plus, cette saison. Aliouat (pectoral), Lonca (épaule), Sauveterre (commotion) sont toujours absents. Petch, Hébert et O’Callaghan ont repris l’entraînement en douceur, mais ils ne seront pas encore prêts pour la rencontre face à Provence Rugby. Vergnaud arrive sur la fin de son protocole commotion. Il est, lui, sélectionnable.

Provence Rugby

L’arrière Mathias Colombet est de retour dans le groupe pour ce déplacement en Pays basque. Tout comme le deuxième ligne Joshua Tyrell qui revient également à l’amorce du sprint final. En revanche, pour l’ailier Nadir Bouhedjeur, il a repris l’entraînement mais devra encore un peu patienter avant de reprendre la compétition. Pour Thomas Salles, il poursuit sa reprise et pourrait revenir au mois de juin si tout se passe bien.