Ce dimanche soir, le Stade toulousain accueille le Stade français pour le choc de la 23ème journée de Top 14. Matthis Lebel s’attend à un match de costaud face "à la meilleure défense du championnat."

Vous avez pu bénéficier de deux jours de repos après votre qualification en finale de Champions Cup. Dans quel état d’esprit avez-vous repris le chemin de l’entraînement ?

Avec le sentiment du devoir accompli et le sourire. C’est toujours agréable de se retrouver après quelques jours de repos après une victoire. On s’est tout de même rapidement remis en ordre de marche pour préparer le match de ce week-end face au Stade français.

Est-ce difficile de se replonger dans le Top 14 en sachant que vous avez une finale à jouer dans trois semaines ?

Oui et non. Il y a deux matchs avant l’affrontement avec le Leinster et c’est impossible de les balancer. Nous avons un énorme duel à jouer dimanche soir et il est hors de question de ne pas se donner à fond devant notre public et nos familles. Ensuite, tu ne peux pas t’enlever de la tête cette finale de Champions Cup. C’est quelque chose d’important pour le club. Y penser, tu y penses mais en tant que joueur tu sais qu’il te reste deux matchs à bien négocier avant.

Le Stade français n’a pas le même style de jeu que les Harlequins, craignez-vous ce changement de philosophie ?

Notre objectif, c’est de nous adapter, comme toujours. Il est certain que les Parisiens vont nous proposer autre chose que les Quins, mais nous avons la chance de mieux les connaître. Ils vont mettre énormément d’intensité et il faudra répondre. En tout cas, on sait à quoi s’attendre.

Avez-vous encore en tête le match aller (victoire 27-12 de Paris NDLR) ?

Chaque match est différent. Nous devons simplement tirer les leçons de cette défaite. On s’était trompés de chemin là-bas et c’est aussi notre job de nous remettre en question. Nous ne sommes pas revanchards, nous avons simplement envie de faire un bon match.

Est-ce que le plus dur sera de faire sauter le verrou parisien ?

Cette saison, nous avons laissé échapper quelques matchs qui étaient de vrais bras de fer comme à Pau ou à Castres. Je pense qu’il faudra éviter ce genre de matchs. C’est toujours agréable de faire voyager le ballon mais il ne faut pas s’attendre à un match aussi ouvert que face aux Harlequins. La défense du Stade français est la meilleure du championnat. Le but sera de trouver les solutions pour la faire craquer même si ca’a l’air assez compliqué (rires).

Quelles sont les solutions ?

Arriver avec l’envie de tout jouer serait je pense une erreur. C’est un peu ce qui nous a fait défaut au match aller. Il faut aussi faire un peu plus travailler nos cerveaux pour être bon stratégiquement. On adore relancer mais au très haut niveau, l’occupation est aussi importante et il ne faudra pas l’oublier dimanche soir.

Depuis l’arrivée de Blair Kinghorn, les places sont encore plus chères dans le quinze de départ au niveau du triangle arrière. Est-ce que vous jouez avec un peu plus de pression sur les épaules avec cette féroce concurrence ?

Ça ne rajoute pas forcément de pression mais tu te rends encore un peu plus compte du maillot que tu as sur les épaules. Au Stade toulousain, il y aura toujours de la concurrence. Faire des contre-performances, ça arrive à tout le monde. Il faut simplement être irréprochable au quotidien, pas seulement en match, pour apporter une plus-value à l’effectif et te donner toutes les chances de jouer.