Les Catalans auront la possibilité de valider définitivement leur maintien en s’imposant ce samedi face à Clermont. Le mot d’ordre reste inchangé, malgré l’inestimable victoire ramenée de Montpellier et un contexte toujours aussi exaltant. Comment l’Usap parvient-elle à conserver la tête froide alors que les hauteurs lui font les yeux doux ?

Les supporters étaient invités à prendre part à l’entraînement du jour, histoire de prolonger la communion un jeudi de l’Ascension entre tous les acteurs de l’Usap après la transhumance ahurissante du peuple Sang et Or au GGL Stadium dernièrement. Moments de partage, comme un besoin fondamental de se retrouver, avant la réception des Clermontois pour la prochaine levée. Sous une chaleur presque annonciatrice de la future joute, les hommes de Franck Azéma ont récité leurs gammes avec précision. Au-delà des derniers résultats sensiblement marquants dans le contenu et l’étoffe d’un groupe qui n’en finit pas de surprendre, les Perpignanais empruntent des améliorations enfouies dans d’autres registres.

Gérald Bastide, spécialiste de la défense au club, n’est pas surpris par cette évolution continuelle au sein de l’équipe :"Nous avons un effectif au complet, en forme, qui s’est battu toute la saison pour arriver à la place qui est à la sienne aujourd’hui. L’émulation sportive est intense, tout le monde se tire la bourre. Chacun bataille à l’entraînement, un garçon comme Lucas Dubois, qui a traversé un peu le désert pendant une courte période, enchaîne aujourd’hui les titularisations par son travail." Et des signes qui ne trompent pas, il rajoute : "Aujourd’hui, comme vous avez pu le constater durant la séance, je vois des joueurs chercher l’autre pour poursuivre l’exercice. Rallonger l’entraînement en quelque sorte, pourtant quand survient le week-end, il n’y a qu’un qui prendra le poste d’entrée de jeu. Le groupe sort plus fort de ces comportements collectifs et les répercussions sont visibles sur le terrain."

Top 14 – Lucas Dubois enchaîne les belles prestations depuis plusieurs semaines. Icon Sport

Le Top 6, pourquoi pas ?

Alors que les avants catalans martyrisaient le joug attenant à l’en-but, histoire de conclure la journée par un dernier effort de rigueur, la voix de Patrick Sobela résonne aussi comme celle de la sagesse et de la quiétude parmi un squad qui s’est affirmé durablement ces dernières semaines. L’ancien lyonnais admet cette volonté interne :"On travaille pour vivre de belles choses. On peut aller se chercher une belle chose, le Top 6 pourquoi pas. On ne peut pas se cacher maintenant, on va rester humbles, c’est clair. Mais c’est légitime de l’évoquer, car on a fait en sorte d’être dans ces parages." Sans céder à toute forme de pression qui semble épargner les esprits des Sang et Or, une autre facette que l’ancien lyonnais n’élude certainement pas :"C’est la vie, ce qui peut se dire à l’extérieur de notre groupe. La vérité, nous la connaissons, on va gérer notre rugby d’abord. Nous avons un staff expérimenté qui nous accompagne dans cette démarche, des internationaux qui font en sorte de maintenir le groupe dans la bonne direction."

Frédéric Charrier est revenu sur l'immense déception de ses joueurs après l'élimination de Clermont en demi-finale de Challenge Cup. https://t.co/wgRiYomdr3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 9, 2024

Tandis que l’infirmerie se vide continuellement, le retour de Tommaso Allan apportera aussi du crédit et une corde supplémentaire à l’arc catalan dans sa globalité. La fiabilité du buteur et ses déclenchements offensifs depuis le fond de terrain seront nécessaires. Si Louis Dupichot a assumé l’intérim avec conviction, l’international Italien qui s’est concentré uniquement sur son club en cette fin de saison fera son retour sur la feuille de match, et apporte un autre éclairage à ce constat d’union qui règne à l’Usap :"La compétition dans l’équipe, c’est le plus important. Je suis content pour Louis qui a fait de très bonnes sorties et qui travaille dur. On doit tous monter le niveau. Quand je rentrerai, je sais ce que je dois apporter et chaque individu devra se mettre au service de l’effectif pour qu’on maintienne les résultats d’aujourd’hui. Le match aller face à Clermont n’était pas génial, on va faire en sorte de remporter celui de samedi, d’autant que les Auvergnats mettront beaucoup de pression dans la rencontre." Avec comme premier élément de réponse dans la semaine, un nouveau guichet fermé à Aimé-Giral déclaré, symbole d’un peuple catalan qui croit dur comme fer à sa formation.