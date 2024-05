Alors que Dax réalise une saison extraordinaire, le directeur sportif du club landais, Benoît August, évoque la course à la qualification dans laquelle est plongée son équipe, la réception d’Agen ce vendredi soir, et l’hommage qui sera rendu, ce week-end, à plusieurs cadres de l’effectif qui quitteront l’USD.

Quel est le maître-mot avant cette réception d’Agen ?

Comme l’avait dit Jeff Dubois, une fois que le maintien a été acquis, la suite appartenait aux joueurs. Ils continuent à écrire leur histoire sur cette fin de saison. […] Vu d’où on vient, on craint tous les matchs, mais le staff a continué avec sa rotation de l’effectif. C’est peut-être aussi grâce à ça qu’on en est arrivé là. Ce match sera pris très au sérieux, d’autant qu’il devrait y avoir beaucoup de monde au stade.

Les joueurs ont-ils basculé en mode phase finale, même si celle-ci n’a pas encore démarré ?

Une fois que le maintien a été acquis, il y avait une toute petite inconnue : savoir comment le groupe allait réagir. Allait-il y avoir du relâchement car l’objectif était atteint ? L’envie des joueurs allait-elle être décuplée ? On a eu la réponse très rapidement… Je ne sais pas s’ils sont, maintenant, en mode phase finale, mais ils savent qu’il y a quelque chose de beau à aller chercher.

Les comportements ont-ils changé depuis que la qualification vous tend les bras ?

Non, il n’y a pas eu de changements. Il y a eu une continuité sur toute la saison, avec de l’application et le respect des consignes.

Ressentez-vous, peut-être, un peu plus d’excitation ?

Pas spécialement, non. Là, nous ne préparons pas un match de phase finale. La majorité du groupe a vécu ça la saison dernière en Nationale. Ils savent que ça a un parfum spécifique, mais pour l’instant, ils sont sur la même ligne de conduite depuis le début de la saison.

Face à Agen, plusieurs anciens joueront possiblement leur dernier match à Maurice Boyau. Que pouvez-vous nous dire sur eux ?

Ils ont joué un rôle important pendant plusieurs saisons. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés depuis un petit moment. Ils ont été hyper importants au niveau du comportement. Ils ont été professionnels. Dans ceux qui nous quittent, il y a pas mal d’étrangers qui ont œuvré à l’intégration des nouveaux arrivants. Je pense, notamment, à Ratu Nacika ou Jope Naseara. Les anciens y sont pour beaucoup dans leur épanouissement.

Faites-vous référence, là, à l’apport d’un joueur comme Ilikena Bolakoro ?

Bola, Lévi, Asa… Ce sont des garçons qui sont beaucoup dans la vie de groupe. Ils font attention aux autres, sont force de proposition. Ils avaient un rôle important en dehors du terrain.

Même si l’USD n’est pas, à ce jour, qualifiée, vous projetez-vous déjà sur la suite ?

Évidemment, tous les scénarios sont envisagés, tant au niveau sportif, qu’administratif. On est obligé d’anticiper, sinon, on va vite être pris au dépourvu. Par la force des choses, on a reçu un mail de la Ligue avec le cahier des charges relatif aux phases finales. Je pense qu’ils ne l’envoient pas à tous les clubs (sourire).

Pour vous, quand est-ce que l’équipe a vraiment basculé dans la course à la qualification ?

Le message du staff a toujours été basé sur le maintien. Ce n’était pas de la langue de bois. On savait d’où on venait, les moyens qu’on avait et ce qu’on voulait. Une fois que le maintien a été acquis mathématiquement, le groupe a basculé.

Le maintien n’a été assuré, officiellement, que très tard. Vous n’avez jamais rêvé de phase finale avant ?

On n’avait pas le droit de rêver de suite à ça. Il fallait vraiment assurer le maintien, même si on ne peut pas empêcher les joueurs d’essayer de voir un petit peu plus loin et l’appétit vient en mangeant. J’ai l’impression qu’ils ont encore faim.

Dans quelle mesure la notion de plaisir est-elle présente, maintenant que vous avez réussi votre saison ?

Pour assister à toutes les causeries de Jeff et de son staff, le mot plaisir revient très régulièrement. Le plaisir, on le prend partout. Pas forcément uniquement dans la victoire, même s’il est décuplé lorsqu’elle est là. Le staff a beaucoup insisté sur le jeu sans ballon. Ce n’est pas forcément le plus appétissant dans le monde du rugby, mais il a réussi à inculquer ça aux joueurs. Le plaisir est sûrement décuplé sur cette fin de saison, mais ça a été un maître-mot sur toute la saison.

On a souvent dit que votre saison était complètement folle et que voir l’USD jouer la qualification était impensable, il y a dix mois…

Il y a dix mois voire, pour ma part, il y a quelques années… Le staff a réussi à faire monter cette équipe et donner un renouveau au club, en Pro D2. On a eu la chance d’avoir encore une chance de raccrocher le monde professionnel. Ça a été fait d’une manière exceptionnelle au niveau sportif. Dans l’encadrement et le développement du club, aussi, je pense qu’on n’a pas loupé le coche. En début de saison, c’était impensable de se dire qu’à deux journées de la fin, on bataillerait peut-être pour un barrage à la maison. Pour la petite anecdote, lorsque nous avons ouvert le calendrier, nous avons vu que les trois derniers matchs étaient Mont-de-Marsan, Agen et Nevers. On a alors espéré être maintenu, avant.

Vous évoquez le retour de Dax dans le monde professionnel. Était-ce, selon vous, la dernière chance ?

Je pense, oui. Sportivement, ça a été une aubaine, quelque chose de marquant. Dans le virage, l’arrivée des nouveaux investisseurs a fait qu’on a pu, déjà, accéder au Pro D2 et développer le club dans ce monde professionnel, qui évolue à une vitesse assez incroyable.