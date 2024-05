Le CA Brive frappe fort en ouverture de la 29e journée de Pro D2 jeudi soir. Avec un succès à La Rabine chez le leader vannetais. Les joueurs de Pierre-Henry Broncan s’imposent 21-26 à l’issue d’un match âpre et intense. Les Corréziens s’invitent – au moins provisoirement – à la 6e place en attendant la suite de la journée ce vendredi.

Avant de revenir jouer sa demi-finale dans son stade de la Rabine à la fin du mois, le RC Vannes voulait boucler ses matchs à domicile de saison régulière sur une bonne note jeudi soir face au CA Brive. Mais en face, l’équipe corrézienne était déjà en mode match éliminatoire. Car au moindre faux pas, les Brivistes seront boutés hors de la course à la phase finale. Et au final, le bras de fer a été remporté par des Corréziens affamés, 21-26.

Des Brivistes déjà en mode match éliminatoire

Pour Brive, le déplacement à Vannes de ce jeudi soir était une sorte de seizième de finale dans ce championnat de Pro D2. S’ils n’ont plus le droit à l’erreur sur cette fin de saison, les Corréziens ont parfaitement rempli leur mission en allant s’imposer sur la pelouse du leader vannetais. Surtout, les partenaires de Ross Moriarty ont su se montrer accrocheurs et déterminés, pour finalement réussir à faire basculer le match en leur faveur dans le deuxième acte.

Car sur la première période, le nombreux et fourni public de La Rabine a surtout pu assister à un joli bras de fer, prémisse de la phase finale à venir. Le leader du championnat prend tout d’abord les devants par un essai de Joe Edwards (12e), consécutif à un long mouvement collectif notamment initié par une échappée de Romaric Camou sur l’aile droite. Appliqués, les visiteurs répliquent assez rapidement. Par une pénalité de Stuart Olding puis grâce à un essai de Léo Carbonneau, bien venu au soutien intérieur de Georges Shvelidze, à l’issue d’une attaque briviste où les joueurs ont multiplié les passes après contact au coeur de la défense adverse (7-10, 20e). Le chassé-croisé au tableau d’affichage est engagé. Andy Bordelai peut conclure avec puissance une nouvelle attaque vannetaise, lancé après touche (28e). Toutefois, une ultime pénalité de Stuart Olding permet aux Corréziens de coller aux basques des Bretons à la pause (14-13).

Brive, épais avec son pack

Viendra ensuite le temps fort des Corréziens sur la première partie de deuxième période. Brive récupère des pénalités sur mêlées, et marque aussi un essai en profitant de l’avancée de son pack. Après une fixation de Johnson, son compère du centre Georges Shvelidze pointe dans l’en-but (55e). Le CAB prend les commandes de cette rencontre et ne les lâchera plus. Vannes égare quelques précieuses munitions en touche et ne trouve pas la solution dans l’épreuve de la mêlée fermée. Brive cherche alors à capitaliser chaque situation, Stuart Olding tentant les pénalités dès qu’elles se présentent, même au-delà de la ligne médiane. Avec la botte d’Olding, Brive accentue son avance (14-27). Surtout, les Corréziens se montrent alors très généreux en défense et gênent des Vannetais au jeu parfois un peu moins bien huilé qu’habituellement. Toutefois, les Bretons sont loin d’être leaders par hasard et le montrent sur un lancement de jeu après touche. Redoublées de passes au centre du terrain, jeu rapide vers l’aile droite, fixation de l’arrière Thibaut Debaes pour un essai de Paul Surano et avec la transformation de Maxime Lafage, La Rabine reprend espoir (21-23, 70e). Mais Brive a mis la main sur la mêlée dans cette partie et récupère une nouvelle pénalité que passe Tom Raffy (21-26, 74e). Dans l’aspiration de son inspiré demi de mêlée Léo Carbonneau, les Brivistes finissent la partie avec maîtrise et valident ce succès. Vannes – assuré de jouer sa demi-finale à domicile à la fin du mois – va suivre ce vendredi la performance de Provence rugby à Biarritz pour voir si l’équipe bretonne conserve tout de même la tête du championnat. Et de son côté, Brive a mis la pression sur Mont-de-Marsan et Nevers notamment dans la course à une place en phase finale. Si Vannes devrait se servir de ce revers pour préparer sa demi-finale, la fin de la phase régulière du championnat s’annonce palpitante. Ainsi, lors de la dernière journée de la saison régulière vendredi prochain, Vannes se déplacera sur la pelouse d’Agen. De son côté, Brive bouclera à domicile devant Biarritz.