À quatre journées de la fin, notre consultant, Xavier Garbajosa (ncien trois-quarts de Toulouse et du XV de France) fait l’état des lieux des dynamiques et des forces en présence dans la course à la qualification.

La course à la qualification est plus indécise que jamais, quel est votre sentiment ?

Même la course aux deux premières places fait rage ! Il y a un Toulouse – Paris ce week-end et le vainqueur se rapprochera de la qualification directe, même si, à moins d’une catastrophe à la maison, ces deux équipes devraient être qualifiées directement. Ce Top 14 nous apprend quand même qu’il est de plus en plus rude d’année en année. Car derrière, c’est la guerre ! Sept équipes vont se partager les quatre autres places. Chacune disposera de deux réceptions et deux déplacements. Mais toutes les réceptions et déplacements ne se valent pas…

C’est-à-dire ?

Ce week-end, on va avoir un Bordeaux – La Rochelle qui va être importantissime, d’autant que les Rochelais ont quelques points de retard sur leurs temps de passage et sont toujours à la recherche d’un match référence chez un cador, une chose qui leur manque encore. En face, Bordeaux a également besoin de points car les Girondins visent un barrage à domicile.

Les Girondins sont les mieux placés avec 58 points mais ils disposent d’un calendrier chargé, à l’exception de la réception d’Oyonnax pour la dernière journée…

C’est vrai, ils vont enchaîner les rencontres contre des concurrents directs. On a parlé de la venue de La Rochelle, mais derrière les Bordelais iront à Paris, puis un nouveau déplacement à Perpignan qui, dans trois journées, pourra toujours être dans les clous de la qualification.

Les Rochelais se sont-ils essoufflés après leur élimination en Champions Cup ?

Je pense qu’il faut replacer ce résultat dans l’ensemble de la saison rochelaise. Ils n’avaient pas prévu cela, c’est clair. Mais plusieurs choses l’expliquent. La première chose, et on en parle peu, c’est le départ à la retraite d’un joueur comme Romain Sazy, qui était un leader du vestiaire et du jeu. Ensuite, il a fallu digérer la déception de la finale perdue de Top 14, puis il y a eu la Coupe du monde avec beaucoup de joueurs absents, en début de saison. Il y a eu les blessures de joueurs importants aussi, comme Brice Dulin, Teddy Thomas, Georges-Henri Colombe, Pierre Bourgarit, Will Skelton… Cette équipe n’a jamais réussi à avoir son équipe type ou l’ensemble de son effectif au meilleur niveau, en même temps. Après, ils ont eu la chance d’en découvrir d’autres, comme Penverne, Kuntelia, Jégou, Bosmorin ou Bollengier qui ont apporté une dynamique. Le problème, c’est que la Rochelle n’a pas réussi à s’imposer aussi souvent à l’extérieur qu’elle ne l’avait fait la saison dernière. Résultat, les Rochelais n’ont plus de marge et sont sous la menace de Toulon et de Perpignan.

Quid du Racing ?

Cette équipe a montré par le passé qu’elle était capable de faire des coups à l’extérieur. Elle est relativement dangereuse partout, même si elle a connu une période difficile pendant les doublons où il lui a manqué des joueurs importants. Mais aujourd’hui, tout le monde est de retour, et elle n’a qu’un point de retard sur l’UBB. Après, les Racingmen termineront la phase régulière par un déplacement à La Rochelle, ce qui ne sera pas simple.

Le RCT, pour sa part, se trouve sur une très bonne dynamique mais affrontera des équipes du bas de tableau qui joueront le maintien…

Toute l’année, les Toulonnais ont été sur des montagnes russes : un début de saison intéressant, puis une défaite à Perpignan qui a mis un peu de doute, un environnement hostile, mais aujourd’hui ils reviennent fort. Leur victoire probante à Bayonne leur a fait le plus grand bien, tout comme celle à Marseille face au Stade toulousain. Ce week-end, ils reçoivent Lyon qui a fait un grand pas vers le maintien en prenant le bonus face à des concurrents directs. Derrière, ils vont à Oyonnax mais cela ne sera pas forcément simple, car leur victoire contre Castres leur a redonné espoir. Et encore une fois, il faudra voir comment Clermont va se comporter sur les deux dernières journées. Si cela se trouve, Paris n’aura plus rien à jouer au moment de recevoir le RCT pour la dernière journée… Donc, a priori, on peut dire que Toulon dispose d’un calendrier plus favorable, mais il faudra bien faire les choses.

Quelles sont les chances de Pau et de Castres ?

Ces deux équipes ont encore leur destin entre les mains. Seulement, elles vont devoir engranger le maximum de points à chaque fois et espérer quelques surprises favorables venant des équipes qu’elles poursuivent. Elles ont tout de même cinq points de retard sur Toulon, qui est sixième. Castres va recevoir Montpellier qui cherche à se maintenir, mais le CO n’est plus aussi souverain à domicile qu’auparavant. Et Pau n’a vraiment pas un calendrier très simple, avec trois confrontations contre des adversaires directs à la qualification.

Est-ce que Perpignan peut faire un coup ?

L’Usap est placée pour le faire, en tout cas. Elle reçoit Clermont ce week-end et nous allons voir comment les Auvergnats ont évacué (ou non) cette demi-finale européenne particulièrement frustrante pour eux. En tout cas, il y a de l’enjeu partout. À la différence du passé, on ne voit plus d’équipe qui n’a plus rien à jouer à l’antépénultième journée, et qui finit la saison en roue libre.