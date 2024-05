On apprenait mardi que le milliardaire Pierre-Edouard Stérin faisait partie des garants du nouveau projet biarrot. Celui-ci est arrivé dans le dossier de reprise via la mairie biarrote.

Mardi soir, les repreneurs du Biarritz olympique – Shaun Hegarty, Flip van der Merwe et Marc Baget- levaient le voile sur une grande partie de leur business plan et révélaient les noms des entrepreneurs qui accompagneraient leur projet ces prochaines années. Quelques heures plus tôt, Hegarty avait d’ailleurs présenté son dossier à l’Autorité de Régulation du Rugby, laquelle fut à première vue rassurée par les garanties bancaires alors avancées par l’ancien trois-quart centre du club basque, pour l’occasion accompagné d’Arnaud Dubois et Christophe Cariou-Martin, deux avocats qui intégreront eux aussi le directoire du club basque. Furent alors remis à « A2R » une lettre de caution émise par la banque Rothschild ainsi que des engagements signés par trois entrepreneurs, Pierre Rondinaud, Pierre Fraidenraich et Pierre-Edouard Stérin.

Selon toute vraisemblance, ces trois hommes sont arrivés dans le projet par des biais totalement différents : Rondineaud (il est le beau-frère de Romain Détré, l’homme d’affaires limougeaud qui tenta l’an passé de racheter le BOPB), patron d’une régie publicitaire, représenterait Détré lui-même. Pierre Fraidenraich, homme de médias, est « un amoureux du BOPB » (tels sont ses termes) et a donc fait le lien entre le milliardaire Pierre-Edouard Stérin (104 e fortune du pays) et les nouveaux acquéreurs du club basque. Mais ces gens-là, venant de divers mondes, vont-ils savoir cohabiter ? Et in fine, l’Autorité de Régulation du Rugby français va-t-elle valider leur dossier ? La réponse est attendue d’ici quelques jours mais du côté de la mairie de Biarritz, l’optimisme est aujourd’hui de rigueur.

Maïder Arosteguy, maire de Biarritz : « On leur doit une fière chandelle »

Contactée par nos soins ce jeudi matin, la maire de la ville, Maïder Arosteguy, confiait : « Nous sommes énormément rassurés depuis mardi. Le projet est beau. La mairie travaille avec les repreneurs et les investisseurs de façon apaisée. C’est d’ailleurs la mairie qui a convaincu M. Stérin, via son ami Pierre Fraidenraich, de rejoindre le projet. Nos relations datent de plusieurs mois déjà. On avait été contacté par M. Fraidenraich, qui travaille avec M. Stérin, à l’époque où M. Aldigé avait annoncé vouloir céder le clu. On leur doit une fière chandelle ». Mais quid de Romain Détré, alors ? Pourquoi n’apparaît-il jamais en son nom propre ? « Je ne crois pas qu’il fasse partie du projet, poursuivait madame Arosteguy. Mais s’il le souhaite nous rejoindre un jour, il peut évidemment le faire à visage découvert. Nous avons beaucoup de respect pour lui ».