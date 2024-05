La 23e journée de Top 14 débute ce samedi à 15h. À quatre matchs du dénouement final, tous les points sont bons à prendre à tous les échelons. Le Stade Toulousain pourrait être le nouveau leader du championnat, tandis que Perpignan aura de quoi engranger un maximum de points face à Clermont.

Perpignan – Clermont

C’est la grande forme du moment. Perpignan, à deux points du 6e, surfe sur une incroyable série de cinq victoires d’affilée et s’avance face à Clermont avec l’espoir d’engranger un maximum de points pour croire à une qualification en phase finale. De son côté, Clermont s’est donné de l’air en battant le leader parisien mais voyage mal cette année. Si les Jaunards veulent accrocher le top 8, cela passera par un très gros coup à Perpignan.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Perpignan

Castres – Montpellier

Castres reste sur une seule victoire sur ses six derniers matchs et a été poussé hors du top 6. Les Castrais sont même passés dernière Perpignan. La réception de Montpellier, aussi malade que lui, doit permettre aux coéquipiers de Mathieu Babillot de repartir de l’avant pour bien terminer la saison. Le MHR, de son côté, n’a plus gagné depuis quatre matchs et accuse sérieusement le coup. Les joueurs de Patrice Collazo sont en grand danger, et ce match apparaît déjà comme celui de la dernière chance.

Notre pronostic : victoire de Castres

Racing 92 – Bayonne

En début de saison, Bayonne avait réalisé un magnifique coup en s’imposant face au Racing grâce à un essai de Baget. Cinq mois plus tard, les Franciliens, quatrièmes, veulent leur revanche pour assurer leur place dans le top 6. Face à des Bayonnais qui connaissent une période difficile après leur défaite à domicile face à Bordeaux-Bègles, le moment est tout trouvé pour faire le plein de points.

Notre pronostic : victoire bonifiée du Racing 92

Toulon – Lyon

Toulon doit impérativement gagner face à Lyon pour conforter sa place dans le top 6. Baptiste Serin et les siens doivent profiter de la réception de Lyon pour relever la tête comptablement. Avec deux semaines de repos et les titulaires habituels qui devraient faire leur retour sur la feuille de match, il y aura de quoi faire du côté de Mayol. Le LOU possède une avance importante de huit points sur le MHR, 13e, et peut arriver décomplexé sur la Rade.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Toulon

Pau – Oyonnax

Après son excellent début de saison, la Section Paloise connaît une fin de championnat plus difficile. Face à Oyonnax, bon dernier du classement, les hommes de Sébastien Piqueronies peuvent régaler leurs supporters et réaliser un match plein pour encore croire en une qualification. Oyonnax n’a de son côté plus rien à jouer et tentera de glaner une nouvelle victoire après celle obtenue face à Castres lors de la 22ème journée.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Pau

UBB – La Rochelle

Match crucial dans la course à la qualification. L’Union Bordeaux-Bègles (3ème), forte de sa victoire historique sur la pelouse de Jean-Dauger, reçoit La Rochelle (5ème). En cas de victoire, les coéquipiers de Maxime Lucu peuvent faire un grand pas vers une qualification. Les Maritimes sont eux sous la pression de Toulon et de Perpignan. En cas de défaite, Grégory Alldritt et les siens pourraient être poussés en dehors du top 6.

Notre pronostic : victoire de l’UBB

Toulouse – Stade Français

Tout va pour le mieux dans la ville rose. Les Rouge et Noir sont qualifiés en finale de Champions Cup et ont une large avance sur l’UBB, troisième du Top 14. Mieux, ils pourraient ce dimanche prendre la tête du championnat en battant le Stade Français. Les Toulousains n’ont pas encore perdu à domicile cette saison et comptent bien conserver leur forteresse invaincue. De son côté, le leader parisien à lui aussi de l’avance et peut venir décomplexé à Ernest-Wallon. Il sait cependant qu’il lui faudra une grosse performance pour venir à bout des champions de France en titre.

Notre pronostic : victoire de Toulouse